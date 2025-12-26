Valoarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală rămâne neschimbată, dar nu pentru toți

Valoarea integrală a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă rămâne similară celei din 2025, fiind stabilită la 12 636 de lei, potrivit proiectului de lege a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026.

Conform legislației, cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern sunt obligați să achite în mod individual prima de asigurare medicală în primele trei luni ale anului, respectiv până la data de 31 martie.

Potrivit proiectului de lege unele categorii urmează să achite mai mult decât în anul precedent.

Proprietarii de terenuri cu destinație agricolă vor achita o primă de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă de 2 527 de lei, față de 1 264 de lei în anul 2025, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 100%.

Aceeași primă fixă de 2 527 de lei va fi achitată și de persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, comparativ cu 1 895 de lei, achitați în anul curent, însemnând o majorare de până la 33%.

Fondatorii de întreprindere individuală și de gospodărie țărănească, deținătorii de patentă, arendașii, arendatorii, persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, cetățenii străini cu drept de ședere provizorie sau permanentă în Republica Moldova vor achita la fel 2 527 de lei.

Totodată, notarii, avocații, mediatorii, executorii judecătorești, experții judiciari, interpreții, traducătorii, administratorii autorizați și medicii de familie care exercită profesia în mod independent vor achita în 2026 o primă de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă de 5 686 de lei, față de 5 054 de lei în anul 2025, adică o creștere de aproximativ 12,5%.