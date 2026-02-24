Justiţie

Vadul lui Vodă: Condamnat la 9 ani de închisoare după autodenunț

Un bărbat în vârstă de 38 de ani, învinuit de comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale, periculoasă pentru viață, soldată cu decesul victimei și-a auzit sentința, comunică Procuratura municipiului Chișinău.

Inculpatul a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Potrivit materialelor cauzei, în perioada 11-12 septembrie 2025, inculpatul domicilia temporar în locuința victimei din or. Vadul lui Vodă, acesta fiind în vizită în calitate de prieten al proprietarului, un bărbat în vârstă de 64 de ani.

În seara zilei de 11 septembrie, cei doi au consumat împreună băuturi alcoolice. Drept urmare, între ei s-a iscat un conflict spontan, care a degenerat în agresiuni. Inculpatul a aplicat victimei multiple lovituri cu mâinile, picioarele și cu obiecte dure, inclusiv în regiunea capului. Faptele au avut loc în interiorul dormitorului, după care inculpatul a părăsit locuința.

A doua zi, la 12 septembrie 2025, inculpatul a revenit la domiciliu și a depistat victima decedată.  A mers  la sectorul de poliție și a depus autodenunț.

Potrivit raportului de expertiză judiciară, decesul victimei a fost cauzat de lovituri grave la nivelul capului.

În cadrul ședinței de judecată, inculpatul și-a recunoscut integral vinovăția și a declarat că regretă de cele comise.

Hotărârea nu este definitivă, iar persoana condamnată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă a sentinței.

