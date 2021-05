Vaccinul „Sinopfarm” a fost aprobat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a introdus, la data de șapte mai, vaccinul Sinopharm împotriva COVID-19 în Lista de utilizare în urgențe (EUL), aprobând utilizarea acestuia la nivel mondial. Anunţul a fost făcut de către Ministerul Sănătăţii, Protecţiei Sociale şi Muncii al Republicii Moldova.

Vaccinul Sinopharm este produs de Beijing Bio-Institute of Biological Products Co Ltd, filială a China National Biotec Group (CNBG).

De precizat că acordarea autorizației de urgență a fost posibilă doar după evaluarea vaccinului Sinopharm de experții OMS. Asta a inclus și inspecții în cadrul unităților de producție.

Vaccinul Sinopharm este un vaccin inactivat numit Vaccinul SARS-CoV-2 (Vero Cell). Este recomandat pentru adulții de 18 ani și mai mult, cu administrarea a două doze la o distanță de trei, patru săptămâni. La fel, a fost estimată o eficacitate de aproximativ 79%. Vaccinul Sinopharm este aprobat în peste 20 de țări ale lumii, printre care China, Emiratele Arabe Unite, Argentina, Serbia și Ungaria.

Până la sfârșitul lunii februarie 2021, au fost administrate peste 43 de milioane de doze, dintre care 34 de milioane în China și alte nouă milioane de doze în țările unde este aprobat. La nivel european, vaccinul este utilizat în Serbia și Ungaria.

Amintim că R. Moldova a primit un lot de 150 mii de doze de vaccin Sinopharm din partea Chinei la sfârșitul lunii aprilie curent. Cu acest vaccin a ales să se imunizeze prim-ministrul interimar, Aureliu Ciocoi.

Până acum, OMS a autorizat vaccinurile BioNTech/ Pfizer, AstraZeneca, Moderna şi Johnson & Johnson. Sinopharm devine al cincilea ser permis spre administrare în ţările Uniunii Europene. În Republica Moldova este administrat şi vaccinul produs de savanţii din Federaţia Rusă, „Sputnik-V”, aprobat condiţionat de ţara noastră.

Imagine: msmps.md