Justiţie

Va fi plasat într-o celulă separată din motive de securitate

O cursă Atena – Chișinău este programată pentru ora 09:30, 25 septembrie 2025.

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 25 septembrie 2025
0 1 minut pentru citire

Ministerul Justiției a finalizat pregătirile pentru încarcerarea lui Vlad Plahotniuc în Penitenciarul nr. 13. Ministra justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat pentru presă că toate măsurile vor fi aplicate conform legii, „ca față de toți cetățenii care sunt supuși măsurilor preventive”, transmite IPN.

Având în vedere că Vlad Plahotniuc a deținut funcții de demnitate publică, acesta va fi plasat într-o celulă separată din motive de securitate, conform prevederilor Codului de Executare, a precizat ministra.

Avocatul fostului lider PD, Lucian Rogac, a confirmat marți că extrădarea acestuia va avea loc joi, 25 septembrie. Conform informațiilor prezentate pe site-ul Aeroportului, în această zi, o cursă Atena – Chișinău este programată pentru ora 09:30.

Vlad Plahotniuc este vizat în câteva dosare penale, inclusiv pentru spălare de bani, corupere activă și crearea unei organizații criminale. El a fost reținut pe aeroportul din Atena, Grecia, la data 22 iulie. Ulterior, autoritățile din Moldova au solicitat extrădarea, iar justiția din Grecia a acceptat cererile Chișinăului.

Acum o săptămână, însă, instanța de la Atena a suspendat, dar a revizuit la scurt timp, procedura extrădării.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 25 septembrie 2025
0 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Sentință nouă după achitare

9 august 2025

CNA și PCCOCS au fost și la Criuleni

6 august 2025

Bașcana a fost condamnată la 7 ani de închisoare

5 august 2025

Avocații își reiau activitatea

29 iulie 2025
Back to top button