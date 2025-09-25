Ministerul Justiției a finalizat pregătirile pentru încarcerarea lui Vlad Plahotniuc în Penitenciarul nr. 13. Ministra justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat pentru presă că toate măsurile vor fi aplicate conform legii, „ca față de toți cetățenii care sunt supuși măsurilor preventive”, transmite IPN.

Având în vedere că Vlad Plahotniuc a deținut funcții de demnitate publică, acesta va fi plasat într-o celulă separată din motive de securitate, conform prevederilor Codului de Executare, a precizat ministra.

Avocatul fostului lider PD, Lucian Rogac, a confirmat marți că extrădarea acestuia va avea loc joi, 25 septembrie. Conform informațiilor prezentate pe site-ul Aeroportului, în această zi, o cursă Atena – Chișinău este programată pentru ora 09:30.

Vlad Plahotniuc este vizat în câteva dosare penale, inclusiv pentru spălare de bani, corupere activă și crearea unei organizații criminale. El a fost reținut pe aeroportul din Atena, Grecia, la data 22 iulie. Ulterior, autoritățile din Moldova au solicitat extrădarea, iar justiția din Grecia a acceptat cererile Chișinăului.

Acum o săptămână, însă, instanța de la Atena a suspendat, dar a revizuit la scurt timp, procedura extrădării.

