Va fi aglomerație la aeroport și vamă

Aeroportul Internațional din Iași avertizează călătorii să fie atenți într-un comunicat: „Dacă ora zborului dumneavoastră de pe Aeroportul Iași se suprapune cu programul acestor zboruri, vă recomandăm să vă prezentați la aeroport cu 3 ore înainte de decolare, pentru a evita eventuale întârzieri cauzate de aglomerație, în special la punctele de control securitate”.

„Va fi creat un culoar special pentru pelerini, iar pentru gestionarea eficientă a fluxurilor, vor fi mobilizate echipe de polițiști și jandarmi în incinta aeroportului”, se se spune într-o postare pe pagina de Facebook a aeroportului românesc.

În deplasarea spre Umani pelerinii vor tranzita teritoriul Republicii Moldova pe cale terestră.

Anterior autoritățile moldovene ar fi cerut finanțarea de către Israel a securității și logisticii tranzitului, inclusiv plata în avans a sumei de cca. 2,5 milioane de euro, detașarea de polițiști israelieni care să mențină ordinea, instalarea de indicatoare în ebraică, dar și asigurarea alimentării pasagerilor în caz de întârzieri.

De asemenea – construirea din bani israelieni la Aeroportul Internațional Chișinău a unui terminal temporar, care ar fi proiectat să proceseze 500 de persoane pe oră și care ar trebui să rămână în proprietatea aeroportului după încheierea pelerinajului.

Apropo orarul zborurilor obișnuite Chișinău – Tel-Aviv nu a fost modificat.

În fiecare an, zeci de mii de evrei care practică hasidismul, fac un pelerinaj la Uman, în regiunea Cherkasy din Ucraina. În acest oraș se află mormântul fondatorului hasidismului Bratslav, Tzadik Nachman, care a trăit la sfârșitul secolului XVIII – începutul secolului XIX.

Pelerinajul e ancorat pe sărbătorirea Anului Nou evreiesc Rosh Hashanah, care în acest an este sărbătorit între 2 și 4 octombrie. În 2024 35 mii de persoane au fost la Umani, crezând că dacă sărbătoresc Rosh Hashanah lângă mormântul lui Tzadik Nachman, vor avea un an mai fericit.

În acest an Ucraina nu agreează pelerinajul respectiv din motive de securitate, comunică The Jerusalem Post.