USMF: diplomele rezindenților români sunt valide și legale

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu” anunță că a luat sfârșit activitatea comisiei care a realizat ancheta de serviciu privind scandalul apărut în spațiul public legat de diplomele pretins false eliberate de către instituție unor medici care profesează în România, dar care și-au făcut studiile postuniversitare de rezidențiat în cadrul Universității din Chișinău.

„În urma verificărilor efectuate, Comisia a constatat că diplomele de rezidențiat eliberate de USMF „Nicolae Testemițanu”, inclusiv cele vizate în materialele de presă, sunt valide din punct de vedere juridic și au fost eliberate în conformitate cu cadrul legal în vigoare”, comunică instituția.

Comisia și-a desfășurat activitatea în perioada 4 noiembrie 2025 – 12 ianuarie 2026, perioadă în care a realizat o analiză amplă a documentelor academice și administrative, a procedurilor de admitere, a participării rezidenților la activitățile de instruire teoretică și practică, precum și a modului de evaluare academică. De asemenea, au fost organizate ședințe de lucru și consultări cu persoanele responsabile, fiind examinate dosarele rezidenților înmatriculați în perioada anilor 2020-2025.

USMF precizează, că raportul final evidențiază necesitatea îmbunătățirii procedurilor interne și a consolidării mecanismelor de control, în vederea asigurării calității procesului educațional și dă asigurări că „tratează cu maximă responsabilitate concluziile și recomandările Comisiei și va întreprinde măsurile necesare pentru implementarea acestora, cu scopul de a asigura un proces educațional riguros, transparent și conform standardelor naționale și internaționale”.

Vă amintim că scandalul a izbucnit public în urma unei anchete a Ministerului Sănătății de la București, potrivit G4Media.ro. Procurorii Parchetului General din România au făcut percheziții într-o anchetă ce viza mai mulți medici care au solicitat Ministerului Sănătății recunoașterea titlurilor de calificare „medic specialist” dobândite în Republica Moldova, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, depunând în acest sens diplomele aferente de medic specialist de absolvire a rezidențiatului. E vorba despre medici specialiști în medicină de urgență, ortodonție, chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, imagistică, chirurgie dento-alveolara, parodontologie, notează publicația citată. Ulterior Ministrul sănătății Emil Ceban, ex-rector al USMF, a explicat că medicii nu s-au aflat fizic în R. Moldova, pe toată durata studiilor, fiind perioada pandemică, dar li s-a permis, prin ordin, să-și desfășoare o parte din activitatea practică în instituții medicale de profil din țara de origine a rezidentului.