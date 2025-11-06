Următorii doi ani Republica Moldova va prezida Protocolului OMS și UNECE privind apa și sănătatea

În perioada 5-7 noiembrie, la Budapesta, Ungaria, are loc cea de-a șaptea sesiune a reuniunii părților la Protocolul privind apa și sănătatea, un instrument juridic internațional gestionat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Comisia Economică ONU pentru Europa (UNECE), care urmărește protejarea sănătății populației prin asigurarea accesului la apă potabilă sigură și servicii de sanitație adecvate.

În premieră, Republica Moldova a fost aleasă în calitate de președinte al Protocolului pentru perioada 2026-2028.

Această alegere reprezintă o recunoaștere a progreselor înregistrate de Republica Moldova în domeniul sănătății publice, accesului la apă potabilă și implementării politicilor orientate spre protecția populației. „Pentru Republica Moldova, aceasta este o oportunitate importantă de a contribui la consolidarea cooperării internaționale și de a transforma angajamentele în rezultate concrete pentru oameni”, a declarat secretara de stat a Ministerului Sănătății, Angela Paraschiv, care a preluat oficial mandatul de la Ungaria în cadrul sesiunii actuale.

Mandatul de președinte al Protocolului pentru Republica Moldova prevede: – promovarea accesului echitabil la apă și sanitație, cu accent pe comunitățile rurale și grupurile vulnerabile; – consolidarea rezilienței sistemelor de apă și sanitație în contextul schimbărilor climatice; – sprijinirea statelor în elaborarea și implementarea planurilor naționale în domeniul apei și sănătății; – intensificarea cooperării regionale și mobilizarea resurselor financiare pentru investiții în infrastructură.