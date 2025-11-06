SănătateSocial

Următorii doi ani Republica Moldova va prezida Protocolului OMS și UNECE privind apa și sănătatea

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 6 noiembrie 2025
5 1 minut pentru citire
În perioada 5-7 noiembrie, la Budapesta, Ungaria, are loc cea de-a șaptea sesiune a reuniunii părților la Protocolul privind apa și sănătatea, un instrument juridic internațional gestionat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Comisia Economică ONU pentru Europa (UNECE), care urmărește protejarea sănătății populației prin asigurarea accesului la apă potabilă sigură și servicii de sanitație adecvate.
În premieră, Republica Moldova a fost aleasă în calitate de președinte al Protocolului pentru perioada 2026-2028.
Această  alegere reprezintă o recunoaștere a progreselor înregistrate de Republica Moldova în domeniul sănătății publice, accesului la apă potabilă și implementării politicilor orientate spre protecția populației.
 „Pentru Republica Moldova, aceasta este o oportunitate importantă de a contribui la consolidarea cooperării internaționale și de a transforma angajamentele în rezultate concrete pentru oameni”, a declarat secretara de stat a Ministerului Sănătății, Angela Paraschiv, care a preluat oficial mandatul de la Ungaria în cadrul sesiunii actuale.
Mandatul  de președinte al Protocolului pentru Republica Moldova prevede:
– promovarea accesului echitabil la apă și sanitație, cu accent pe comunitățile rurale și grupurile vulnerabile;
– consolidarea rezilienței sistemelor de apă și sanitație în contextul schimbărilor climatice;
– sprijinirea statelor în elaborarea și implementarea planurilor naționale în domeniul apei și sănătății;
– intensificarea cooperării regionale și mobilizarea resurselor financiare pentru investiții în infrastructură.
Protocolul privind apa și sănătatea a fost adoptat în anul 1999 și a intrat în vigoare în 2005, când a aderat la el și Republica Moldova. Este singurul instrument internațional cu caracter obligatoriu care stabilește obiective clare pentru protecția sănătății prin managementul resurselor de apă, sanitație și igienă. Prevederile lui vizează  54 europene, 29 dintre care l-au ratificat. 
Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 6 noiembrie 2025
5 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Recomandare pentru primării: completarea unui plan local integrat privind energia și clima

6 noiembrie 2025

Moldoveni, implicați în organizarea angajării ilegale în Italia, deconspirați cu ajutorul Europol

3 noiembrie 2025

Înregistrarea pentru compensații începe azi, 3 noiembrie, și va dura până pe 28 noiembrie

3 noiembrie 2025

Se poate și la noi 

1 noiembrie 2025
Vezi și
Close
Back to top button