Următorii doi ani Republica Moldova va prezida Protocolului OMS și UNECE privind apa și sănătatea

În perioada 5-7 noiembrie, la Budapesta, Ungaria, are loc cea de-a șaptea sesiune a reuniunii părților la Protocolul privind apa și sănătatea, un instrument juridic internațional gestionat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Comisia Economică ONU pentru Europa (UNECE), care urmărește protejarea sănătății populației prin asigurarea accesului la apă potabilă sigură și servicii de sanitație adecvate.
În premieră, Republica Moldova a fost aleasă în calitate de președinte al Protocolului pentru perioada 2026-2028.
Această alegere reprezintă o recunoaștere a progreselor înregistrate de Republica Moldova în domeniul sănătății publice, accesului la apă potabilă și implementării politicilor orientate spre protecția populației.
„Pentru Republica Moldova, aceasta este o oportunitate importantă de a contribui la consolidarea cooperării internaționale și de a transforma angajamentele în rezultate concrete pentru oameni”, a declarat secretara de stat a Ministerului Sănătății, Angela Paraschiv, care a preluat oficial mandatul de la Ungaria în cadrul sesiunii actuale.
Mandatul de președinte al Protocolului pentru Republica Moldova prevede:
– promovarea accesului echitabil la apă și sanitație, cu accent pe comunitățile rurale și grupurile vulnerabile;
– consolidarea rezilienței sistemelor de apă și sanitație în contextul schimbărilor climatice;
– sprijinirea statelor în elaborarea și implementarea planurilor naționale în domeniul apei și sănătății;
– intensificarea cooperării regionale și mobilizarea resurselor financiare pentru investiții în infrastructură.
Protocolul privind apa și sănătatea a fost adoptat în anul 1999 și a intrat în vigoare în 2005, când a aderat la el și Republica Moldova. Este singurul instrument internațional cu caracter obligatoriu care stabilește obiective clare pentru protecția sănătății prin managementul resurselor de apă, sanitație și igienă. Prevederile lui vizează 54 europene, 29 dintre care l-au ratificat.