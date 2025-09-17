Apelurile înregistrate au vizat o gamă variată de urgențe, cele mai frecvente fiind legate de:

-Cefalee severă, dureri intense abdominale sau de spate;

-Stări generale de slăbiciune, pacienți cu simptome neclare sau nediagnosticate, inclusiv copii cu stare fizică deteriorată;

-Amețeli cu debut brusc, paloare accentuată, dureri toracice cu origine neclară;

Alte urgențe medicale nespecifice, dificil de evaluat la momentul apelului;

Din totalul apelurilor înregistrate, urgențele medicale au reprezentat o componentă majoră, cu o medie zilnică de aproximativ 2.150 de cazuri, redirecționate către serviciile de ambulanță și alte structuri medicale specializate.

De asemenea, au fost raportate situații ce țin de parcări neregulamentare și accidente rutiere, incidente care continuă să necesite intervenții prompte.

Apelurile care au necesitat intervenția serviciului de poliție au înregistrat o medie zilnică de 919 cazuri. Situațiile gestionate de structurile de ordine publică au vizat, în principal, tulburarea liniștii publice, conflicte, suspiciuni de infracțiuni, persoane agresive sau agresate, accidente rutiere, parcări neregulamentare, precum și alte incidente ce impun prezența operativă a organelor de poliție.

Totodată, apelurile care au necesitat intervenția serviciului de pompieri și salvatori au constituit, în medie, 111 cazuri zilnic, fiind direcționate în mod specific către unitățile specializate din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Aceste intervenții au vizat incendii, deblocări, inundații, precum și alte situații care au pus în pericol viața, bunurile materiale sau mediul.

I.P. „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” reiterează importanța utilizării responsabile a numărului 112. Acesta trebuie apelat exclusiv în cazuri reale de urgență, când este necesară intervenția imediată a echipajelor specializate: medicale, polițienești, de pompieri sau de salvatori.

Comportamentul responsabil al cetățenilor contribuie la salvarea de vieți omenești și la buna funcționare a sistemului de urgență la nivel național.