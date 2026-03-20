Unul câte unul, proiectele începute prin Programul „Satul European II”,„Satul European Expres” și „Europa este aproape”, ajung la final

O finanțare în valoare de 706 mii lei, destinată reparației acoperișului grădiniței de copii „Greierașul” din s. Ișnovăț, r. Criuleni, a însemnat o schimbare spre bine a condițiilor în care-și desfășoară activitatea colectivul de educatori și cei 50 de copii care frecventează instituția preșcolară.

Lilia Busuioc, directoarea grădiniței, spune că instituția și-a început activitatea în această clădire adaptată în anul 1983, iar ultimii ani acoperișul nu mai făcea față prcipitațiilor, așa că era nevoie anual de lucrări de reparați și de eradicare a mucegaiului, care s-a infiltrat în pereți.

În satul Ișnovăț, comunică primarul Petru Țarigrădean, acesta nu a fost singurtul proiect implementat cu suport guvernamental. Alte finanțări au creat condiții pentru sanitație în sat, astfel că circa 87% din locuitori au acces la canalizare și sistem de epurare a apelor menajere. Lucrările de extindere a rețelei de canalizare pentru alți 300 de concumatori, au costat 1,58 mln lei (Satul european, ediția I). Prin programul Satul European Expres, satul a amenajat un teren de joacă public pentru copii (398 mii lei din FNDRL), iar prin programul „Europa este aproape” a mai fost reparată o porțiune de jumătate de kilometru de drum, care din 1986, de când a fost construit, nu a mai fost reparat niciodată.

Valoarea investițiilor în s. Ișnovăț, începând cu anul 2022, din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, adică din bugetul de stat, este de 𝟒,𝟔 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐢. Populația satului, conform BNS (recensământul din 2024) este de 1059 de locuitori.

În cadrul acelorași programe Satul European, ediția II, la Slobozia Dușca, r. Criuleni, au fost finalizate lucrările de reconstrucție a acoperișului gimnaziluiu din localitate, care este școală pentru 225 de elevi și loc de muncă pentru 34 de angajați.

Proiectul „Reconstrucția acoperișului clădirii Gimnaziului Slobozia-Dușca” a fost implementat în perioada martie 2025 – decembrie 2025, iar lucrările au fost recepționate final în luna martie 2026, comunică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală.

Acesta a fost finanțat din bugetul de stat, prin intermediul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), valoarea totală a investiției fiind de aproximativ 𝟏,𝟗 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐢. Cu acești bani au fost reconstruiți 1255 de metri pătrați de acoperiș. Potrivit ONDRL, până în prezent, programele Satul European au oferit suport în reabilitarea a 152 de grădinițe și 82 de școli, inclusiv școli de arte, alte 53 de instituții de învățământ preuniversitar fiind în curs de reabilitare.

La finele anului 2025, un alt proiect a ajuns la final, fiind recepționat la Mașcăuți un teren polivalent de sport. Suma valorificată a depășit 5 mln de lei. Astfel Mașcăuți este printre puțilenele localități care au și un teren de tenis de câmp. Vedeți imagini de la deschidere: