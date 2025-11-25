Est-CurierSocial

Unguentele miraculoase, vândute pe rețele: în loc de venin de albină – compuși de laborator, ambalați frumos

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 25 noiembrie 2025
19 1 minut pentru citire
Colaj StopFals.md

 

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 25 noiembrie 2025
19 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

O sobă defectă a pus în pericol viața a trei persoane, inclusiv doi copii

25 noiembrie 2025

„Nicio femeie nu ar trebui să trăiască în frica de violență”

24 noiembrie 2025

Focar de rabie, în r. Criuleni. Un câine domestic, plasat sub monitorizare

24 noiembrie 2025

Cca 30 tone de ceai nu au fost admise spre comercializare în Republica Moldova

24 noiembrie 2025
Back to top button