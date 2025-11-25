Unguentele miraculoase, vândute pe rețele: în loc de venin de albină – compuși de laborator, ambalați frumos

Mai multe preparate despre care se afirmă că au rezultate excelente în combaterea durerilor provocate de diverse afecțiuni sunt promovate agresiv în R. Moldova prin intermediul rețelelor de socializare. Sponsorizările sunt efectuate de pe pagini anonime, nou create, cu denumirea generică Odison. Principalul produs promovat este unguentul Albina Activ+, prezentat a fi „un gel 100% natural cu venin de albine”, care ar lecui durerile de articulații. În realitate, nu este un extras natural de venin de albine, ci un compus de laborator care reproduce efectul acestuia. Produsul nu figurează în Nomenclatorul de stat al medicamentelor și pare să vină de pe filiera din România, însă nu este înregistrat oficial nici peste Prut. Campania masivă de vânzări prezintă multiple semne ale unei escrocherii, pe care proiectul media Stop Fals le enumără înntr-un articol, publicat recent pe stopfals.md.

Peste 5.000 de sponsorizări de pe pagini anonime create recent și administrate din țări îndepărtate Albina Activ+ a început să fie promovat agresiv pe rețelele de socializare în ultimele luni. Doar pe Facebook există cel puțin trei pagini anonime, denumite Odison.eu, Odison și Odison EU, de pe care au fost sponsorizate, în ultimele luni, circa 5.300 de postări cu imagini și videouri care lăudau efectele „miraculoase” ale unguentului, inclusiv că ar „calma durerile cu venin de albine și efect termic natural, oferind alinare fără pastile sau ingrediente chimice”.

„Albina Activ+ nu este medicament. Conform declarației de conformitate și cum îl importăm, este gel pentru masaj cu încălzire. Este produs cosmetic. Nu are nimic absolut ca medicament. El include B-activ, asta este substanța activă din acest gel. Și dacă o să căutați toate studiile referitor la B-activ, o să vedeți că el este anti-inflamator și ajută pentru toate durerile, dar el nu este un medicament. Sunt medicamente care se vând doar în farmacie, acesta nu este un medicament, acesta este gel pentru masaj. Noi avem declarații de conformitate în baza cărora s-a făcut importul acestui produs, avem declarații, codul vamal al acestui produs, codul tarifar, avem toată informația. Îl promovăm pentru că el ajută”, a spus Iurie Gavriliuc, fondatorul companiei Imperialgem SRL, contactat de jurnaliștii de la Stop Fals.