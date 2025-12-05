Est-CurierSocial

Unde te poți angaja în Republica Moldova?

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 5 decembrie 2025
23 1 minut pentru citire
Biroul Național de Statistică informează că, la sfârșitul trimestrului III al anului 2025 (ianuarie-septembrie), în unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare erau înregistrate circa 33,8 mii de locuri de muncă vacante, în creștere cu 3,5% (sau cu 1,1 mii) față de trimestrul II 2025. 

Cele mai multe locuri vacante – 13,2 mii sau circa 39,1% au fost înregistrate în sectorul bugetar.

Conform datelor,

-peste 8 mii de locuri de muncă (sau peste 13% din total) rămân neocupate în administrație publică, apărare, asigurări sociale obligatoriu; 
– peste 4,6 mii de locuri vacante sunt declarate în sănătate și asistență socială; 
– 4 mii de locuri de muncă sunt vacante în învățământ, 

Cele mai puține locuri de muncă vacante au fost înregistrate în activitățile:

  • industria extractivă (cariere, mine) – 0,1 mii locuri de muncă vacante;
  • alte activități de servici (secțiunea S din CAEM3, inclusiv activități ale organizațiilor patronale, sindicale, repararea calculatoarelor și altor articole personale, activități de servicii personale etc.) – 0,1 mii;
  • tranzacții imobiliare – 0,4 mii.

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 5 decembrie 2025
23 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Nouă proiecte primesc finanțare în r-le Criuleni și Dubăsari, din lotul III, anunțat de MIDR

5 decembrie 2025

Câte familii din Moldova au copii? BNS a calculat

5 decembrie 2025

„Copiii Moldovei”: numărul copiilor născuți în Moldova continuă să scadă

5 decembrie 2025

34% dintre apelurile la 112, în noiembrie 2025, au fost non-urgente

5 decembrie 2025
Back to top button