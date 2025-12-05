Unde te poți angaja în Republica Moldova?

Biroul Național de Statistică informează că, la sfârșitul trimestrului III al anului 2025 (ianuarie-septembrie), în unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare erau înregistrate circa 33,8 mii de locuri de muncă vacante, în creștere cu 3,5% (sau cu 1,1 mii) față de trimestrul II 2025.
Cele mai multe locuri vacante – 13,2 mii sau circa 39,1% au fost înregistrate în sectorul bugetar.
Conform datelor,
-peste 8 mii de locuri de muncă (sau peste 13% din total) rămân neocupate în administrație publică, apărare, asigurări sociale obligatoriu;
– peste 4,6 mii de locuri vacante sunt declarate în sănătate și asistență socială;
– 4 mii de locuri de muncă sunt vacante în învățământ,
Cele mai puține locuri de muncă vacante au fost înregistrate în activitățile:
- industria extractivă (cariere, mine) – 0,1 mii locuri de muncă vacante;
- alte activități de servici (secțiunea S din CAEM3, inclusiv activități ale organizațiilor patronale, sindicale, repararea calculatoarelor și altor articole personale, activități de servicii personale etc.) – 0,1 mii;
- tranzacții imobiliare – 0,4 mii.