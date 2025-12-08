Una dintre cele mai înalte distincții ale Ucrainei a ajuns la al treilea destinatar din Republica Moldova

Luni, 8 decembrie,2025, la Ambasada Ucrainei din Chișinău, ambasadorul Paun Rohovei i-a înmânat oficial, în numele președintelui Volodimir Zelenski și al poporului ucrainean, Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept” de gradul I, ex-prim-ministrului Dorin Recean.
Ordinul a fost acordat prin Decretul Președintelui Ucrainei nr. 617 din 23 august 2025, ca recunoaștere a contribuției personale semnificative a lui Dorin Recean la consolidarea parteneriatului dintre Republica Moldova și Ucraina.
Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept” este una dintre cele mai înalte distincții ale Ucrainei.
Anterior această distincție a fost acordată și Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, precum și președintelui Parlamentului, Igor Grosu.