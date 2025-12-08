Una dintre cele mai înalte distincții ale Ucrainei a ajuns la al treilea destinatar din Republica Moldova

Luni, 8 decembrie,2025, la Ambasada Ucrainei din Chișinău, ambasadorul Paun Rohovei i-a înmânat oficial, în numele președintelui Volodimir Zelenski și al poporului ucrainean, Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept” de gradul I, ex-prim-ministrului Dorin Recean.

Ordinul a fost acordat prin Decretul Președintelui Ucrainei nr. 617 din 23 august 2025, ca recunoaștere a contribuției personale semnificative a lui Dorin Recean la consolidarea parteneriatului dintre Republica Moldova și Ucraina.

– Premiul a devenit o recunoaștere a contribuției personale importante a domnului Recean în consolidarea parteneriatului ucraineano-moldovenesc, a poziției sale consecvente și principii ca politică și figură înaltă de stat în Moldova în sprijinul suveranității statului și integrității teritoriale a Ucrainei, precum și a participării sale active la inițiativele de caritate și popularizarea statului ucrainean în lume.

Ucraina apreciază foarte mult solidaritatea neschimbată a Moldovei în vremurile celor mai dificile încercări.

Recunoașterea lui Dorin Rechean este și un simbol al recunoștinței poporului ucrainean față de partenerii moldoveni pentru sprijinul pe care îl simțim zi de zi- spunea Ambasadorul Paun Rohovei.

Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept” este una dintre cele mai înalte distincții ale Ucrainei.

Anterior această distincție a fost acordată și Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, precum și președintelui Parlamentului, Igor Grosu.