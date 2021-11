Un vis împlinit #Video

Inga Buga, fata cu ochii ca mura de la Miclești, şi-a văzut visul împlinit. A lansat prima piesă „Am fost noi doi ”. Melodia are succes, fiind difuzată în mai multe emisiuni televizate.

De altfel, Inga are în palmareș mai multe reușite muzicale, fiind participantă la diverse concursuri, inclusiv internaționale. La „Giroc Music Art” din România, a luat locul 3 din 900 de participanţi şi a ajuns printre finaliști la concursul „The Best Voice 2021” . Combină studiile la Liceu Teoretic din Măgdăcești cu orele de muzică și lucru în studio pentru că vrea să facă o carieră artistică:

„De mic copil visam să am propria mea piesă şi să ajung pe miciile ecrane. Dorinţa de a cânta este undeva de la 9-10 ani. – spune tânăra interpretă – Profesorii mereu m-au îndemnat să-mi urmez visul, căci au văzut în mine ceva ce trebuie arătat lumii întregi. La vârsta de 13 ani am mers la prima oră de canto profesional, acolo a început toată povestea mea, frumoasă, plină de realizări, experienţe şi mici interviuri cu succes. Mi-aş dori mult ca pe viitor să devin una din vocile care să bucure fiecare suflet. Cariera de cântăreaţă este un scop pe care mi l-am propus şi merg ferm spre realizarea lui. Piesa „Am fost noi doi” fost o muncă plăcută și împreună cu profesoara mea, am depus mult efort şi suflet. În ceea ce priveşte textul, nu am să dau multe detalii, dar pot spune că avem o echipă destul de mare cu care am reuşit să scriu această piesă. Este un cântec de suflet, este apogeul celor mai frumoase sentimente a unei adolescente, în care cred că fiecare domnişoară se regăseşte. Văzându-mi prima melodie lansată, m-am simţit mândră de mine şi am înţeles că acesta este drumul pe care trebuie să-l parcurg fără frică. Pentru mine acest cântec este foaia unde mi-am lăsat gândurile şi sentimentele şi de fiecare dată când o cânt, simt plăcere şi fericirea de care am nevoie.

Sunt recunoscătoare că am tot suportul și susținerea familiei mele. Îmi place ce fac şi sunt mândră de reuşitele mele.”

Cristina Gîlcă, stagiară în cadrul proiectului „Est-Curier Junior”

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Sprijin pentru mass media din Moldova și eforturi inovatoare de educație media”, finanțat de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională și implementat de Internews în Moldova, ce are ca scop promovarea dezvoltării mass media independente și profesioniste, care oferă cetățenilor acces la o diversitate de perspective și reduce vulnerabilitatea sectorului mediatic la interesele politice și economice.