Un târg de cariere a avut loc la Criuleni

Circa 40 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și înregistrate din acest motiv în baza de șomeri a Direcției pentru ocuparea forței de muncă Criuleni, inclusiv cinci femei refugiate din Ucraina, au profitat de ocazia să se întâlnească direct cu angajatorii care au participat cu ofertele lor la Târgul locurilor de muncă, organizat la Criuleni pe data de 29 mai.

„Avem înregistrate 62 de persoane care caută un loc de muncă. Propunem 70 de locuri de muncă în diferite domenii, începând cu agricultura și terminând cu funcții publice. Sperăm să angajăm cel puțin 50 de persoane în rezultatul târgului de azi” – a spus Ana Cojocari, șefa DOFM Criuleni, organizatoare a târgului.

Târgul s-a desfășurat la Școala Profesională din or. Criuleni. Elevii care studiază la această instițuție au vernisat pe holuri expoziții cu lucrările confecționate de ei la orele practice și la cursurile pe care le studiază, și au îndemnat tinerii să studieze o profesie în domeniul construcțiilor sau a industriei ușoare, care le va aduce pe viitor și bani, și satisfacție. Elevele de la specialitatea cusător-croitor au organizat o defilare de haine, costume naționale și rochii, concepute și realizate de ele, cu îndrumarea meșterițelor. Și funcții vacante sunt la școala profesională, spunea Natalia Golban, directoare-adjunctă, care a menționat necesitatea de un contabil-șef și de mecanici-auto cu studii în domeniul pedagogiei, pentru a corespunde profilului educațional al instituției. „Avem la moment 213 elevi și deja vom vedea în noul an școlar de ce cadre e nevoie, în dependență de numărul de elevi pe care îi vom înmatricula. Avem o necesitate mare de specialiști tineri, pentru că mulți colegi de-ai noștri sunt deja pensionari. Salariile, cu regret, nu sunt atractive, specialiștii preferă să plece peste hotare”, remarca dna Golban.

17 funcții vacante sunt la Consiliul raional Criuleni, inclusiv auditor, specialiști în sport, agricultură, construcții, juriști, relații externe și economie. „Principala cerință este studii superioare în domeniul căutat, dar mai avem și cerințe specifice funcțiilor publice, cum ar fi deținerea cetățeniei Republicii Moldova, cunoașterea limbii române, capacitatea deplină de exercițiu, vârsta sub 63 de ani, lipsa antecedentelor penale, în ultimii 5 ani nu a fost destituit din funcție” – descrie situația Maria Poponeț, specialistă în resurse umane la CR Criuleni. Oxana Eșan, manageră în resurse umane la o companie din domeniul agricol, prezintă postul vacant de laborant în laborator agricol, pentru femei, și de muncitori în halele de producție, muncă pe care o propune doar bărbaților. Munca este și în ture de noapte, ceea ce atrage mai greu doritori de a se angaja, spune managera.

Două companii mari sunt mereu prezente la târgurile locurilor de muncă de la Criuleni. E vorba de o companie de cablaje auto și o companie de procesare a cărnii. Deși, aparent, condițiile pe care le prezintă angajatorii sunt prielnice pentru muncă, munca în ture și faptul că se stă în picioare sau că se lucrează în condiții de umiditate sporită, îi cam descurajează pe unii candidați la angajare. În schimb, unii angajatori oferă sporuri sub formă de tichete de masă.

„Târgurile de acest fel sunt binevenite, vedem că lumea are interes. Persoanele juridice care vin la acest târg speră să selecteze cei mai buni candidați, dar în același timp oferă consiliere în angajare”, e de părere Vladimir Găină, reprezentantul unei companii angajatoare.

La târg s-a prezentat și Tatiana Neculai, șefa centrului pentru bătrâni din Criuleni, cu oferta de specialist pentru îngrijirea teritoriului care să cumuleze și funcția de șofer de microbuz. Și de o dădacă de noapte ar mai fi nevoie, pentru că este un număr mai mare de beneficiari în centru, spunea doamna directoare.

„Eu sunt încă la evidență ca și șomeră, am venit la târgul de azi, dar deja am aplicat la o funcție vacantă într-o instituție publică, am trecut probele concursului și mă aflu în așteptarea rezultatului” – ne-a spus o tânără pe care am surprins-o la Târgul locurilor de muncă de la Criuleni.