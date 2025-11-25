Incidente

Un tânăr de 28 ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 25 noiembrie 2025
144 1 minut pentru citire

Incidentul s-a produs  luni, 24 noiembrie 2025, în jurul orei 10:33, pe teritoriul unei întreprinderi pomicole din localitatea Miclești, din raionul Criuleni și a fost semnalat de oamenii, care munceau în întovărășia pomicolă, unde acesta închiria un spațiu.

Conform, șefului SSE Criuleni, dlui Alexandru Cebotari, nu a fost nevoie de intervenția profesională a pompierilor, căci incendiul s-a autostins. În încăpere, pe masa improvizată, erau mai multe mucuri de țigară și și se presupune că tânărul s-ar fi intoxicat de la produsul de ardere. Focul ar fi izbucnit din cauza unei țigări nestinse.

Cazul este cercetat de oamenii legii, Iar expertiza medicală urmează să stabilească cauza decesului.

Șeful SSE Criuleni, Alexandru Cebotari spune că acesta  e a șasea victimă din acest an a utilizării incorecte a focului și neglijenței generate de factorul uman.

