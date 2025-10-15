Un proiect util refugiaților și comunităților de băștinași

Proiectul „Sprijin umanitar pentru refugiații ucraineni”, implementat de către AO „Fiecare Contribuie pentru Schimbare” în r. Criuleni, în perioada noiembrie 2024 – octombrie 2025, a fost de folos pentru 54 de familii de cetățeni ucraineni, care au părăsit țara lor în legătură cu invazia militară a Federației Ruse și pericolul care s-a abătut asupra vieților lor.

La 10 octombrie, 16 familii de refugiați au fost chemați la Asociație pentru a li se repartiza pachete igienice și seturi de medicamente de primă necesitate.

Ion Gorneanu din Corjova a venit să ridice pachetul de ajutor pe care AO „Fiecare Contribuie pentru Schimbare” l-a rezervat celor doi nepoți ai săi. Nepoții d-lui Gorneanu sunt studenți la universități din Ucraina, dar studiază online, fiind strămutați cu traiul în Republica Moldova. Ambii s-au refugiat, de frica războiului, din Krutoiarovka, raionul Belgorod-Dnestrovsk, reg. Odesa. Ion Gorneanu spune că nu este prima dată când este chemat să ia ajutoare, și că, de regulă, tot ce le-a fost oferit nepoților săi le este de folos și de ajutor.

Natalia Mikuleak s-a refugiat din Vinnița, cu două fiice. S-a adăpostit în casa părintească din s. Bălăbănești, și în cadrul aceluiași proiect familia sa a beneficiat, la fel, de ajutoare sub formă de medicamente și pachete de igienă (detergenți, produse de îngrijire corporală, dezinfectanți, etc). „Am primit o cutie cu detergenți și medicamente. Îmi pare bine că suntem ajutate, eu și gemenele mele. Soțul meu a rămas la război, noi suntem aici al treilea an, fetele învață la școala cu predare în limba rusă din Vadul-lui-Vodă, paralel studiază limba română, deși eu vorbesc cu ele acasă, pentru că e limba mea maternă. Eu m-am angajat la muncă, dar când mai suntem și ajutați în acest fel, suntem recunoscătoare. Anul trecut, când am mai primit un set de medicamente, la scurt timp ne-au fost de folos, pentru că făcusem toate trei o viroză. Am mai avea nevoie de consiliere psihologică pentru fete”, spune Natalia Mikuleak.

Daniela Sitișco, contabilă în asociație, ne informează că cele 16 familii la care a ajuns ultimul pachet de ajutor din cadrul acestui proiect, au ridicat detergenți, medicamente, suplimentar – familiile unde sunt copii mici primesc și scutece, iar valoarea pachetelor variază în funcție de necesitățile familiei, de la 600 de lei la peste 1300.

„Este al patrulea set de ajutor acordat prin intermediul asociației noastre, și pe parcursul proiectului, noi am repartizat loturile în așa fel, încât să ajungem la fiecare familie cazată în r. Criuleni”, spune Ala Ianenco, coordonatoarea proiectului din cadrul AO FCPS.

Proiectul „Moldova împreună. Ajutor umanitar pentru refugiații ucraineni”, susținut financiar de Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada Cehiei în Chișinău în colaborare cu AO „SOS Autism”, se desfășoară în trei regiuni ale Republicii Moldova, una dintre care este regiunea Centru. Pe lângă oferirea de pachete de primă necesitate, specialiștii angajați în cadrul proiectului oferă consiliere psihosocială, activități after-scool (activități de pregătire a temelor pentru acasă, de socializare, terapie prin jocuri) atât pentru copiii refugiaților ucraineni, cât și pentru copiii băștinașilor care au această necesitate (24 de copii au beneficiat, dintre care 17 ucraineni și 7 moldoveni). O altă parte importantă a proiectului ține de acordarea consilierii psihologice copiilor refugiați și mamelor lor (14 copii, dintre care 7 ucraineni și mamele lor). O parte din beneficiari au solicitat și le-a fost oferită terapie logopedică (18 copii, dintre care 9 ucraineni și ceilalți – localnici).

„Colaborarea cu familiile din Ucraina și Moldova are o semnificație specială în cadrul proiectului nostru. Lucrăm cu aceste familii, oferind servicii în spațiul senzorial, unde sunt create toate condițiile necesare pentru lucrul cu copiii cu nevoi de dezvoltare. Pe parcursul proiectului, am observat progrese semnificative în comportamentul copiilor, ceea ce a avut un rol decisiv în deciziile multor familii de a rămâne în Moldova, având statutul de protecție temporară, pentru cel puțin un an. Sprijinul și implicarea specialiștilor în acest proiect au fost factori cheie în obținerea unor rezultate atât de reușite. Vă invităm să continuați acest drum important împreună cu noi și să sprijiniți familiile care au nevoie de ajutorul și înțelegerea noastră”, a declarat Victoria Secu, directoarea executivă AO FCPS, la finalul proiectului.

