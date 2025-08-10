Un progres sesizabil, deși parțial incomplet

Acest raport analizează nivelul de pregătire al țării pentru negocierea capitolelor
Acquis-ului UE și oferă recomandări specifice pentru fiecare domeniu-cheie.
Cel de-al doilea Raport de monitorizare independentă (primul a fost publicat în 2024) evaluează
implementarea recomandărilor Comisiei Europene aferente clusterului „Elementele
fundamentale” din procesul de aderare.
Acesta are ca obiectiv principal analiza progreselor înregistrate de autoritățile de la Chișinău în realizarea reformelor esențiale și contribuirea la pregătirea primului Raport de extindere al Comisiei Europene pentru Republica Moldova, ce urmează a fi publicat în toamna acestui an.
Raportul subliniază importanța consolidării democrației prin respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor și promovarea unui cadru electoral transparent și incluziv.
Persistă provocări legate de coerența și implementarea deplină a normelor democratice.
Reforma Administrației Publice este începută, însă insuficient finanțată și funcționalitatea rămâne
limitată, ceea ce afectează capacitatea administrației de a răspunde eficient la nevoile cetățenilor
și de a susține statul de drept.
Măsurile de vetting și reformele procesuale sunt în curs și au adus unele îmbunătățiri, însă
sistemul judiciar este încă afectat de subfinanțare, lipsa de personal calificat și probleme de
integritate, ceea ce limitează accesul la o justiție echitabilă.
Deși există progrese legislative și operaționale în combaterea corupției, gradul de investigare și
sancționare rămâne modest, iar influențele politice asupra instituțiilor anticorupție încă persistă.
Respectarea drepturilor omului a cunoscut îmbunătățiri, însă grupurile vulnerabile întâmpină
dificultăți în accesul la justiție și protecție, iar instituțiile naționale pentru drepturile omului,
precum Oficiul Avocatului Poporului, se confruntă cu subfinanțare și dependență de fonduri
externe, afectându-le eficiența.
Libertatea de exprimare este recunoscută ca un pilon al democrației, dar există riscuri legate de
presiuni politice, cenzură indirectă și insuficiența unor cadre legislative solide care să ofere
protecție completă jurnaliștilor și societății civile.
Sectorul securității este analizat prin prisma guvernanței democratice, responsabilității și
transparenței, subliniindu-se necesitatea alinierii continue la principiile UE și protejării drepturilor
cetățenilor în cadrul reformelor sectorului.
Economia de piață înregistrează progrese modeste iar gestionarea economică trebuie să susțină
dezvoltarea durabilă și respectarea normelor pieței funcționale, inclusiv în ceea ce privește
transparența și combaterea corupției în sectorul economic.
Sunt identificate deficiențe în transparența și corectitudinea proceselor de achiziții publice, ceea
ce afectează integritatea administrativă și generează riscuri pentru corecta utilizare a fondurilor
publice.
Calitatea datelor statistice pentru monitorizarea și evaluarea politicilor este încă limitată, ceea ce
împiedică o analiză corectă și fundamentată a progresului în domeniul drepturilor omului și
statului de drept.
Sistemele de control financiar suferă de lacune organizaționale și de personal, iar rapoartele de
audit și supraveghere financiară nu sunt întotdeauna suficiente pentru prevenirea neregulilor sau
pentru asigurarea responsabilității.
Raportul evidențiază necesitatea dezvoltării unor politici sociale incluzive care să protejeze
drepturile sociale și să reducă inegalitățile, în timp ce ocuparea forței de muncă trebuie stimulată
prin măsuri care să asigure condiții echitabile și accesibilitate pe piața muncii.
În ansamblu, raportul arată că, deși au fost realizate progrese în domeniile cheie ale statului de
drept și drepturilor omului, acestea sunt inegale și insuficiente fără un efort continuu pentru
consolidarea instituțiilor, asigurarea finanțării stabile și creșterea transparenței și
responsabilității.
Majoritatea capitolelor relevă nevoia de a spori independența instituțiilor centrale, de a combate corupția cu mai multă fermitate și de a proteja drepturile fundamentale ale tuturor categoriilor de cetățeni pentru a asigura o integrare europeană sustenabilă.
Scorul mediu pentru implementarea recomandărilor este de 3,2 din 5, ceea ce indică un progres sesizabil, deși parțial incomplet.
