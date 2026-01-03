Uncategorized

Un program de asistență și consiliere în domeniul financiar pentru comunitățile locale

Se așteaptă propuneri până la 23 ianuarie 2026

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 3 ianuarie 2026
1 1 minut pentru citire

Inițiativa „Primarii pentru Creștere Economică” (M4EG), finanțată de Uniunea Europeană (UE) și implementată de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), lansează un apel de participare la Programul de asistență și consiliere financiară a comunităților.

Inițiativa va sprijini comunitățile să dezvolte propuneri de proiecte pregătite pentru investiții și un portofoliu de proiecte aliniat cu strategia de dezvoltare locală și obiectivele de dezvoltare locală.

Obiectivul acestei inițiative este de a lansa un program de asistență și consiliere în domeniul financiar pentru comunitățile locale – un mecanism regional de consultanță și sprijin conceput pentru a reduce decalajul de cooperare dintre comunități și investitori. Acesta va consolida capacitățile financiare locale și va ajuta la integrarea proiectelor de dezvoltare locală în fluxurile de investiții.

Apelul este deschis pentru comunitățile din Moldova, Ucraina și Armenia care au participat anterior în programele M4EG „Economie orientată spre misiune” sau „Abordarea de portofoliu”, precum și alte localități care au elaborat portofolii avansate de proiecte de dezvoltare locală.

În cadrul acestui concurs, cinci comunități vor fi selectate pentru a beneficia de asistență în primul an al programului. Fiecare localitate selectată va primi asistență tehnică și consiliere, dar și o finanțare în valoare de 60.000 USD, pentru elaborarea și/sau dezvoltarea portofoliului de investiții. Se preconizează că programul se va extinde cu alte comunități beneficiare după anul 2026, după etapa pilot.

Aflați mai multe despre condițiile concursului:
Ghidul de participare la concurs

Formular de participare
Declarație pe propria răspundere

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 3 ianuarie 2026
1 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Fără bani bugetari arși de Revelion

30 decembrie 2025

Al patrulea an cu „Ajutor la Contor”

7 noiembrie 2025

Ai noștri tineri uimesc lumea

30 octombrie 2025

Bunurile din Franța au fost oprite la Leușeni și Lipcani

9 octombrie 2025
Back to top button