Inițiativa „Primarii pentru Creștere Economică” (M4EG), finanțată de Uniunea Europeană (UE) și implementată de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), lansează un apel de participare la Programul de asistență și consiliere financiară a comunităților.

Inițiativa va sprijini comunitățile să dezvolte propuneri de proiecte pregătite pentru investiții și un portofoliu de proiecte aliniat cu strategia de dezvoltare locală și obiectivele de dezvoltare locală.

Obiectivul acestei inițiative este de a lansa un program de asistență și consiliere în domeniul financiar pentru comunitățile locale – un mecanism regional de consultanță și sprijin conceput pentru a reduce decalajul de cooperare dintre comunități și investitori. Acesta va consolida capacitățile financiare locale și va ajuta la integrarea proiectelor de dezvoltare locală în fluxurile de investiții.

Apelul este deschis pentru comunitățile din Moldova, Ucraina și Armenia care au participat anterior în programele M4EG „Economie orientată spre misiune” sau „Abordarea de portofoliu”, precum și alte localități care au elaborat portofolii avansate de proiecte de dezvoltare locală.

În cadrul acestui concurs, cinci comunități vor fi selectate pentru a beneficia de asistență în primul an al programului. Fiecare localitate selectată va primi asistență tehnică și consiliere, dar și o finanțare în valoare de 60.000 USD, pentru elaborarea și/sau dezvoltarea portofoliului de investiții. Se preconizează că programul se va extinde cu alte comunități beneficiare după anul 2026, după etapa pilot.

Aflați mai multe despre condițiile concursului:

Ghidul de participare la concurs

Formular de participare

Declarație pe propria răspundere