Un pericol ce poate fi diminuat- scurtcircuitul

În perioada 01.09.2022 – 01.10.2022, pe teritoriul raionului Dubăsari au fost înregistrate trei cazuri de scurtcircuit care au provocat izbucnirea incendiilor în sectorul locativ.

Ca urmare a creșterii numărului de incendii în rezultatul scurtcircuitului, Secția situații excepționale Dubăsari intervine cu recomandări pentru a preveni asemenea situații.

Scurtcircuitul – reprezintă contactul accidental dintre două conductoare care se află la potențial diferit unul față de celălalt. În urma unui scurtcircuit se generează o cantitate semnificativă de căldură ducând la încălzirea excesivă a conductorilor în acea zonă. Acest lucru determină un proces de aprindere a cablurilor, cu eliberare de miros și fum. Deseori fenomenul apare ca rezultat a:

• ruperea firelor din rețelele electrice sub presiunea vântului puternic;

• deteriorarea izolației conductorului electric;

• realizarea unei suprasarcini asupra conductoarelor prin alimentarea mai multor consumatori mari la un singur circuit subdimensionat (la un prelungitor se conecteză reșouri, fierbătoare etc.);

• supratensiuni interne;

• supratensiuni atmosferice;

• instalații electrice improvizate;

• folosirea unor conductori electrici subdimensionați;

• executarea de manevre greșite a operatorilor (gospodarilor) în instalații electrice;

• acțiunile mecanice asupra conductorilor, lucru întâlnit cel mai des atunci când dăm găuri în pereți și nu știm exact pe unde sunt pozate traseele electrice, trasarea prelungitoarele pe sub covoare astfel călcând sau instalând mobilierul peste ele;

Există și alte cauze ale defecțiunilor asociate cu scurtcircuitul doar că acestea sunt mai rar întâlnite.

Recomandări bune de luat în calcul:

• montați și reparați instalația electrică doar cu personal autorizat calificat;

• spuneți NU oricărui tip de improvizație a instalației electrice;

• nu folosiți prelungitoare impropriu dimensionate care nu pot prelua sarcinile echipamentelor alimentate, deoarece aceste prelungitoare se vor incinge și vor lua foc;

• monitorizați stărea de izolare a circuitelor și a echipamentelor aflate sub tensiune, în special faceți testul de verificare a stării izolației conductorilor. De exemplu, pentru instalațiile electrice cu o vârstă de utilizare mare, cum se regăsesc în casele și apartamentele vechi, este absolut necesară verificarea integrității acestora cu echipamente speciale;

• scoateți din priză aparatele ce nu necesită o funcționare continuă;

• folosiți echipamente electrice cu protecție adecvată în camere cu umiditate crescută, cum ar fi în cazul băilor și a bucătăriilor;

• echipați tabloului electric cu siguranțe corect dimensionate;

Important de știut că producătorii de aparate electrice de protecție garantează întreruperea unui singur scurtcircuit.

Serviciul de prevenție al SSE Dubăsari atenționează:” Nu uitați că siguranța voastră și a locuințelor depinde în mare măsură de fiabilitatea sistemului de alimentare cu energie electrică, adică otalitatea calităților unui sistem tehnic care determină capacitatea acestuia de a funcționa fără defecțiuni într-un interval de timp în anumite condiții date. De aceea vă recomandăm să nu faceți economii în detrimentul calității când e vorba de instalația electrică a unei case. Daunele cauzate de un incendiu sunt grave și uneori iremediabile.”

În caz de urgență apelați 112