Un nou teren de minifotbal la Doroțcaia

În luna august – luna tineretului, la 26 august 2023 a fost deschiderea oficială a stadionului de minifotbal din centrul satului Doroțcaia. În acea zi cu soare, s-au adunat toți cu mic cu mare să taie panglica de inaugurare. Au fost prezenți la eveniment autoritățile locale, raionale, tineri din localitate și fotbaliști din patru localități. Aceștia au fost protagoniștii turneului de minifotbal desfășurat cu genericul „Fotbal pentru Pace”, învingătoare căruia a fost echipa de fotbaliști din localitate.

Acest stadion este rezultatul proiectul implementat de Primăria satului Doroțcaia cu suportul Programului Guvernamental „Satul European”.

Președintele Asociației Raionale de Fotbal, Sergiu Grigoriev, saluta această realizare care este un beneficiu pentru toți iubitorii de fotbal, indiferent de vârstă.

Deschiderea oficială a celei de-a doilea părți a terenului multifuncțional are la bază eforturile conjugate ale mai multor entități. Inițiativa de a dezvolta terenul multifuncțional din Doroțcaia face parte dintr-un efort comun inițiat de Primăria s. Doroțcaia și Asociația raională de Fotbal Dubăsari. Un partener esențial în realizarea acestui proiect a fost Federația Moldovenească de Fotbal, care contribuie semnificativ în susținerea sportului la nivel local. Prin finanțarea și implicarea lor, au contribuit nu doar la construirea fizică a terenului, dar și la crearea unui cadru în care comunitatea poate promova activitatea fizică și spiritul de echipă. . Evenimentul a atras echipe din diverse zone ale regiunii, aducând împreună jucători și spectatori într-un spirit de prietenie și fair-play. La turneu au participat patru echipe: echipa locală din Doroțcaia, echipa Geotermal, echipa CALM și echipa ”Tiras” din orașul Tiraspol. Meciurile au fost strânse și competitive, iar jucătorii au depus străduință pentru a-și reprezenta echipele și comunitățile.

La finalul zilei, clasamentul a fost următorul:

Echipa Doroțcaia Echipa Geotermal Echipa Tiras Echipa CALM

Echipa Doroțcaia a obținut cu mândrie primul loc în turneu, reușind să cucerească publicul cu abilitățile lor fotbalistice și cu voioșia de a reprezenta comunitatea. Echipa „Geotermal” a demonstrat, de asemenea, un nivel înalt de joc și determinare, ocupând locul doi în clasament. Echipele Tiras și CALM au completat clasamentul, oferind un spectacol captivant pe teren. Evenimentul de inaugurare a terenului multifuncțional din Doroțcaia a dovedit încă o dată că sportul poate aduce oamenii împreună și poate spori coeziunea comunității. Acest teren va rămâne o sursă de mândrie pentru sat și o oportunitate pentru toți cei interesați să practice sportul și să își dezvolte abilitățile. Prin colaborarea dintre diferite organizații și angajamentul comunității, s-a creat nu doar un spațiu fizic, ci și un loc în care prieteniile pot fi consolidate și visurile pot deveni realitate – spune Sergiu Grigoriev, președintele ARF Dubăsari

Ne bucurăm mult că am putut implementa acest proiect, astfel încât întreaga localitate să se bucure de acest succes. Vom susține în continuare toate inițiativele frumoase și vom încerca să facem tot ce este mai bun pentru sat. Felicit echipa noastră cu locul obținut în cadrul turneului de la inaugurare a terenului și mulțumesc mult de susținere locuitorilor. Mizăm mult pe suportul comunității, astfel ca să ne putem bucura împreună de succese din localitate – spune viceprimarul localității, Boris Ctitor.

Mă bucur mult că localitatea mea se dezvoltă şi acum pot merge cu plăcere la antrenamentele de fotbal organizate în noul teren de minifotbal – spune Grigoriev Maxim, beneficiar al terenului sportiv.

Adelina Ciudin, stagiară „Est-Curier”

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Diversificarea conținutului ca o sursă alternativă de venituri pentru „Est-Curier”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de un grup de organizații partenere condus de Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, în strânsă colaborare cu People in Need Slovacia și alte organizații. Acesta face parte din programul de consolidare a capacităților în cadrul proiectului „Sprijinul UE pentru instituțiile mass-media locale din Republica Moldova”. Conținutul acestui material nu reflectă neapărat viziunea UE sau a People in Need Slovacia.