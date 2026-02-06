Social

Un nou sprijin pentru agricultorii moldoveni: eliminarea tarifelor pentru certificatele fitosanitare la export și reexport

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 6 februarie 2026
19 1 minut pentru citire

Guvernul Republicii Moldova a aprobat o măsură menită să crească competitivitatea producătorilor agricoli autohtoni: au fost eliminate tarifele percepute pentru eliberarea certificatelor fitosanitare la export și reexport, documente emise de Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor (ANSA). Această decizie a intrat în vigoare pe 5 februarie 2026 și urmărește reducerea poverii financiare și administrative pentru fermieri, facilitând accesul produselor moldovenești pe piețele externe.

Certificatele fitosanitare sunt documente obligatorii care atestă conformitatea produselor vegetale cu standardele sanitare și fitosanitare la export și reexport. Prin eliminarea tarifelor aferente acestor acte, autoritățile își propun să simplifice procedurile birocratice, să susțină dezvoltarea sectorului agricol și să sporească competitivitatea produselor moldovenești în comerțul internațional, fără a compromite siguranța alimentară.

Decizia face parte dintr-un pachet mai larg de politici de sprijin și stimulare a agriculturii, care includ subvenții de la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) și alte forme de susținere financiară pentru fermieri, finanțări pentru modernizare și programe de creștere a accesului pe piețele externe.

Sursa foto: gov.md
Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 6 februarie 2026
19 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Mai bogați și mai prietenoși mediului

8 februarie 2026

Reguli stricte pentru deținătorii de câini din 11 rase

8 februarie 2026

Ianuarie 2026 – luna cu cele mai puține accidente rutiere din ultimii 10 ani

6 februarie 2026

Circulația vehiculelor de mare tonaj pe întreaga rețea de drumuri naționale este temporar sistată

6 februarie 2026
Back to top button