Un nou sprijin pentru agricultorii moldoveni: eliminarea tarifelor pentru certificatele fitosanitare la export și reexport

Guvernul Republicii Moldova a aprobat o măsură menită să crească competitivitatea producătorilor agricoli autohtoni: au fost eliminate tarifele percepute pentru eliberarea certificatelor fitosanitare la export și reexport, documente emise de Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor (ANSA). Această decizie a intrat în vigoare pe 5 februarie 2026 și urmărește reducerea poverii financiare și administrative pentru fermieri, facilitând accesul produselor moldovenești pe piețele externe.

Certificatele fitosanitare sunt documente obligatorii care atestă conformitatea produselor vegetale cu standardele sanitare și fitosanitare la export și reexport. Prin eliminarea tarifelor aferente acestor acte, autoritățile își propun să simplifice procedurile birocratice, să susțină dezvoltarea sectorului agricol și să sporească competitivitatea produselor moldovenești în comerțul internațional, fără a compromite siguranța alimentară.

Decizia face parte dintr-un pachet mai larg de politici de sprijin și stimulare a agriculturii, care includ subvenții de la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) și alte forme de susținere financiară pentru fermieri, finanțări pentru modernizare și programe de creștere a accesului pe piețele externe.