Un nou Sistem informațional „Acte de stare civilă”

În perioada 29 – 31 octombrie 2025, se sistează activitatea tuturor subdiviziunilor de stare civilă din cadrul centrelor multifuncționale și a Direcției audiență şi eliberarea documentelor de stare civilă. În perioada respectivă, subdiviziunile de stare civilă nu vor recepționa cereri de prestare a serviciilor de stare civilă.

În perioada 27 – 28 octombrie 2025, cetățenii vor putea solicita prestarea serviciilor de stare civilă doar la termenul „În ziua adresării” şi în termen de 20 sau 25 zile lucrătoare. Cererile vor putea fi depuse la ghișeele ASP doar până la orele 12:00, fără a fi posibilă programarea prealabilă pentru aceste zile.

În perioada 20.10.2025-04.11.2025, cetățenii nu vor putea depune online cereri de solicitare a prestării serviciilor de stare civilă. Cererile de solicitare a prestării serviciilor de stare civilă vor putea fi depuse doar la ghișeele centrelor multifuncționale ale Agenției Servicii Publice și la Direcția audiență și eliberarea documentelor de stare civilă (str. Mihai Viteazul 11/1).

Pe data de 01.11.2025 vor intra în vigoare modificările Legii nr. 100/2001 privind actele de stare civilă, iar începând cu data de 03 noiembrie 2025, Agenția Servicii Publice va lansa noul Sistem informațional „Acte de stare civilă”. Modificările presupun ajustări și ASP declară că: ”Ne cerem scuze pentru inconvenientele create și vă mulțumim pentru înțelegere.”

