Un nou sens giratoriu, dat în exploatare la ieșirea din satul Peresecina, raionul Orhei

Poliția Națională informează că la ieșirea din satul Peresecina, raionul Orhei, a fost pus în funcțiune un nou sens giratoriu. Măsura are drept scop fluidizarea traficului și sporirea siguranței rutiere în zonă.

În acest context, autoritățile le recomandă șoferilor să respecte indicatoarele rutiere recent instalate, să fie atenți la semnalizarea din zonă, să reducă viteza la apropierea de sensul giratoriu și să acorde prioritate conform Regulamentului Circulației Rutiere. De asemenea, conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste prudență sporită, mai ales în perioada de acomodare cu noua organizare a traficului.

