Un microbuz cu 18 pasageri din Republica Moldova a luat foc în județul Bacău

Un incident rutier a avut loc pe drumul național DN 11A, între localitățile Huruiești și Homocea, unde un microbuz ce transporta 18 cetățeni ai Republicii Moldova a fost cuprins de flăcări în timpul mersului. Potrivit relatării publicate de Jurnalul de Argeș, șoferul a observat rapid incendiul, a tras vehiculul pe dreapta și a reușit să evacueze în siguranță toți pasagerii.

Nicio persoană nu a fost rănită, iar echipajele de pompieri sosite la fața locului au intervenit pentru stingerea flăcărilor și pentru securizarea zonei. Cauzele izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite de autorități.