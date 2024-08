Un medic de familie, ca o binecuvântare pentru sat

Medicul de familie reprezintă un pilon esențial al sistemului de sănătate, fiind adesea primul punct de contact pentru pacienți în căutarea de îngrijire medicală. Mai mult decât un simplu furnizor de servicii medicale, medicul de familie este un confident, un ghid și, de multe ori, un prieten de încredere. În comunitățile mici rolul său devine și mai important, deoarece adesea el este cel care cunoaște cel mai bine nevoile individuale și specifice ale pacienților. În acest context, un medic de familie devine o adevărată binecuvântare pentru locuitorii comunității, oferindu-le nu doar tratament, ci și susținere morală și îndrumare pe parcursul întregii vieți.

Medicul de familie Aliona Verlan este una dintre profesionistele care poate face o schimbare în calitatea vieții pacienților săi.

– Dnă Verlan, povestiți-ne despre experiența dvs profesionala și formarea medicală.

– Am urmat studiile la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din orașul Chișinău, unde mi-am descoperit pasiunea pentru pediatrie. După absolvire am urmat internatura în pediatrie la Spitalul Raional Criuleni. Ulterior am activat ca medic pediatru la Spitalul de Circumscripție Cruglic. În luna septembrie 1999, în legătură cu faptul ca s-au produs reforme în medicină, am fost transferată în calitate de medic de familie la OMF Ohrincea. În același an am făcut specializarea, timp de 4 luni, în medicină de familie. Din ianuarie 2012, din motiv ca la OMF Izbiște era lipsă de medici de familie, populația fiind de aproximativ 3000 de oameni, mi s-a propus sa lucrez, până va veni vreun tânăr specialist. Astfel am rămas și activez până la momentul de față la OMF Ohrincea, paralel cu Izbiște. De-a lungul anilor am tratat pacienți de toate vârstele și cu diferite afecțiuni, de la boli acute la cronice. De-asemenea am trecut prin situații și cazuri dificile, pe care, slava Domnului, le-am gestionat. Am aplicat cunoștințele și abilitățile mele pentru a oferi un tratament eficient și suport pacienților și familiilor lor. Pe parcurs am participat la numeroase cursuri de formare continuă și conferințe medicale, unde am învățat despre cele mai recente descoperiri în domeniul medical. Aceste experiențe m-au convins ca medicina de familie este domeniul în care pot avea un impact semnificativ, ajutând pacienții nu doar sa trateze afecțiunile, ci și sa prevină apariția lor și sa ducă un mod de viață sănătos.

– Ce v-a determinat să alegeți medicina de familie ca specializare?

– Am ales medicina de familie deoarece îmi oferă oportunitatea de a trata un șir de afecțiuni și de a construi relații de lunga durata cu pacienții. Îmi place abordarea holistica a acestei specializări, care îmi permite sa iau în considerație nu doar simptomele fizice, ci și aspectele emoționale și sociale ale pacienților. De asemenea, mă atrage rolul de educator în prevenirea bolilor și în promovarea unui stil de viață sănătos.

– Care sunt principalele responsabilități ale unui medic de familie?

– Principalele responsabilități includ evaluarea și diagnosticarea pacienților prin realizarea consultațiilor și examinarea acestora pentru a identifica problemele de sănătate. După stabilirea diagnosticului medicul indică tratamentul și monitorizează evoluția pacienților, ajustând tratamentul după necesități. Alt aspect este prevenirea bolilor. Acest lucru implică promovarea unui stil de viață sănătos, oferirea sfaturilor pentru prevenirea bolilor, efectuarea de screening și vaccinări, coordonarea îngrijirii pacienților și îndreptarea lor la specialiștii de profil. Gestionarea dosarelor medicale ale pacienților la fel este o responsabilitate importantă, mai ales că ține de asigurarea confidențialitațății. Medicul de familie se implică în comunitate participând la programe și inițiative de sănătate publica și educând comunitatea cu privire la problemele de sănătate comune și masurile de prevenție.

– Care sunt cele mai frecvente problemele medicale pe care le întâlniți în practica de zi cu zi?

– Cele mai frecvente probleme medicale pe care le întâlnește un medic de familie includ: Hipertensiunea Arteriala, Diabetul zaharat, bolile cronice precum Astmul și BPOC-ul, Infecțiile respiratorii precum și problemele de sănătate mintală, cum ar fi Anxietatea și Depresia. De asemenea, medicul de familie trebuie să ajute frecvent persoanele cu afecțiuni musculo-scheletale, alergii și probleme digestive. În plus, suntem implicați în gestionarea vaccinărilor, screening-urilor de rutina și în promovarea unui stil de viață sănătos.

– Cum îi educați pe pacienți să-și mențină sănătatea și să prevină bolile?

– Prin consiliere individuala, furnizând informații despre alimentația sănătoasă, exerciții fizice și gestionarea stresului. Explicăm importanța vaccinărilor, screening-urilor regulate pentru depistarea precoce a bolilor. Îi îndemnăm pe oameni să renunțe la fumat și reducă consumului de alcool. Organizăm și sesiuni de informare, ateliere de educație pentru sănătatea în comunitate.

– Ce aspecte ale profesiei de medic de familie vă provoacă satisfacție?

– Relația pe termen lung cu pacienții și posibilitatea de a le urmări evoluția sănătății în timp. De asemenea, oferirea îngrijirii preventive și educația pentru sănătate sunt aspecte care aduc o mare împlinire, deoarece contribuie direct la îmbunătățirea calității vieții pacienților. Diversitatea cazurilor medicale întâlnite oferă constant oportunități de învățare și dezvoltare profesională.

– Cum influențează tehnologia modernă și inovațiile medicale practica medicului de familie?

– Tehnologia modernă și inovațiile medicale influențează profund practica medicului de familie, prin îmbunătățirea diagnosticării și tratamentului. Echipamentele avansate și software-urile de gestionare a pacienților permit o monitorizare mai precisă și eficientă a stării de sănătate. Telemedicina facilitează accesul pacienților la consultații medicale, reducând bariera distanței și economisind timp. Accesul la baza de date și informații medicale actualizate ajută medicii de familie să ofere îngrijiri bazate pe cele mai recente descoperiri științifice.

– Cum a influențat pandemia de COVID-19 practica dvs medicală? Ce schimbări ați observat în comportamentul pacienților și în cerințele lor de sănătate?

– Pandemia de COVID-19 a influențat semnificativ practica mea medicala prin adaptarea pe scara larga a consultațiilor la distanță, prin telefon și intensificarea măsurilor de protecție în cabinet. Am observat o creștere a solicitărilor pentru servicii de telemedicină și o mai mare preocupare a pacienților pentru sănătatea preventivă. Comportamentul pacienților a devenit mai precaut, cu o tendință crescută de a solicita informații și recomandări pentru întărirea imunității și prevenirea bolilor infecțioase. Cerințele lor de sănătate au inclus mai des suport psihologic, reflectând impactul stresului și anxietății provocate de pandemie.

– Dacă ați putea schimba ceva în domeniul medicinei, care ar fi acel lucru?

– Aș îmbunătăți accesul la servicii medicale de calitate pentru toți pacienții, indiferent de localizare sau statutul socio-economic. Aș promova o mai mare integrare a tehnologiilor moderne și a telemedicinei, pentru că fiecare pacient să poată beneficia de îngrijire medicala adecvată și la timp. Aș mai pune accent pe actualizarea cunoștințelor pentru toți profesioniștii din domeniul sănătății, pentru a menține standarde înalte de practică medicală și a încuraja inovația.

Sfatul medicului de familie, doamna Aliona Verlan, este sa avem grija de sănătatea noastră, printr-un mod de viață sănătos, sport, alimentație corectă și consultații regulate la medici.

A intervievat Patricia Țîgănaș