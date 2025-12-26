Un incendiu a afectat o locuință din Cimișeni

SSE Criuleni confirmă faptul izbucnitii incendiului și recomandă, la construcția sobelor, să se apeleze la specialiști instruiți bine sau autorizați. Cu referire la incendiul de la Cimișeni, pompierii indică asupra următoarelor:

„Elementele constructive ale podului casei de locuit (grinda de lemn) trece prin coșul de evacuare a fumului, ceea ce reprezintă o încălcare a regulilor de apărare împotriva incendiilor și de la temperatura înaltă din interiorul coșului de fum grinda, fiind material combustibil, s-a autoimflamat. La fel coșul de fum nu a fost curățit, iar pompierii recomanda anual sa fie curățate sobele și coșurile de evacuare a fumului”, comunică Porubin Tudor, ofițer SP al SSE Criuleni, locotenent-major al s/i . Asemenea mod de construire a sobelor se mai întâlnește, afirmă specialistul, cu precădere, la casele mai vechi.

Odată cu scăderea temperaturilor pe timpul nopții, se atestă o creștere a numărului de incendii, din acest motiv, pentru utilizarea corespunzătoare a sistemelor, mijloacelor şi instalaţiilor electrice şi de încălzire şi pentru a preveni izbucnirea unor posibile incendii, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență solicită cetățenilor să respecte măsurile de siguranță și vine cu următoarele recomandări:

1. La exploatarea sobelor:

Înainte de utilizare, sobele trebuie verificate, reparate şi curăţate pentru a fi în perfectă stare de funcţionare;

Se va folosi numai materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi se va evita supraîncărcarea acesteia;

Este interzisă folosirea lemnelor mai lungi decât dimensiunile focarului;

Este interzisă aprinderea focului în sobe prin turnare ori stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;

Sobele se vor utiliza numai cu uşiţa de alimentare închisă;



În faţa uşiţelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de cel puțin 0,70 x 0,50 m;

Nu se vor aşeza în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;

Copiii nu vor fi lăsaţi niciodată nesupravegheaţi, cu focul aprins în sobă;

La construcţia unei sobe, se va avea în vedere ca fundaţia proprie a acesteia să nu fie amplasată direct pe pardoseala combustibilă sau pe grinzi de lemn ale planşeelor;

În camerele în care încălzirea se realizează cu sobe, este interzisă curăţirea cu substanţe inflamabile a duşumelelor şi a oricărui obiect;

Cenuşa şi jarul provenite de la sobe vor fi depozitate într-un loc special amenajat;

La exploatarea coşurilor şi canalelor pentru evacuarea fumului;

Verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a coşurilor de fum se va efectua de către o persoană specializată;

Coşurile, burlanele şi canalele de fum vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale pereţilor, planşeelor şi acoperişurilor;

În podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere;

În poduri şi mansarde este interzisă amenajarea de afumători.

2. La exploatarea instalaţiilor de încălzire pe bază de combustibil gazos.

Aprinderea focului la aragaz sau în sobele alimentate cu gaze naturale se va face după principiul ”gaz pe flacără”;

Verificarea etanşeităţii buteliei de gaz şi a instalaţiei de alimentare cu gaze se va face cu emulsie de apă şi săpun;

Montarea, dar mai ales punerea în funcţiune a unei centrale termice de apartament se va efectua, în mod obligatoriu, de personal autorizat şi care, la final, va elibera o serie de documente în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare, cum ar fi autorizaţia de funcţionare sau verificarea tehnică periodică; Proiectarea şi executarea instalaţiei de gaz aferente centralei termice pe combustibil gazos se realizează doar cu firme autorizate.

În scopul prevenirii incendiilor provocate de copii – pe care frigul îi va ţine mai mult pe lângă şi în casă – se vor respecta următoarele: copiii nu vor fi lăsaţi nesupravegheaţi în încăperile în care există sobe de încălzit sau gătit, lămpi de gătit cu petrol şi pentru iluminat, în stare de funcţionare; copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete); asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor; nu este permis accesul copiilor nesupravegheaţi în depozitele de furaje, şure, poduri, magazii, grajduri cu mijloace care ar putea produce incendii; copiii nu vor fi lăsaţi să folosească aparatele electrice de uz casnic (fiare de călcat, reşouri, radiatoare etc.) sau aragazul decât în prezenţa adulţilor .