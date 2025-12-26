CriuleniIncidenteSocial

Un incendiu a afectat o locuință din Cimișeni

Pe data de 25 decembrie, în s. Cimișeni, r. Criuleni, întro casă de locuit a avut loc un incendiu, preventiv, provocat de o sobă. Primăria satului Cimișeni a comunicat că, din fericire, nu au fost înregistrate victime, însă pagubele materiale sunt mari.
„Imaginile alăturate reflectă gravitatea situației și riscurile la care ne expunem atunci când regulile de siguranță nu sunt respectate!”, anunță autoritatea publică locală pepagina sade Facebook. 
Photo of Est Curier

Est Curier

