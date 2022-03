Un gest de solidaritate comunitară la Cruglic

Locuitorii s. Cruglic, raionul Criuleni sunt părtașii unei inițiative de solidaritate comunitară inedite. Parohului local Nicolae Ciobanu la începutul Postului Mare a îndemnat enoriașii bisericii „Minunea Sf. Arh. Mihail” din s. Cruglic să fie mai receptivi și să se ajute reciproc și discret. Lemnarul Mihail Țigănaș a confecționat lada pentru pâine și produse alimentare, iar inițiativa a fost susținută financiar și moral de mai multă lume. Preotul Nicolae Ciobanu spune că cei cu inima mare și cu posibilități vor putea pune în ladă pâine, orez, hrișcă, paste, zahăr, ulei și alte produse alimentare, iar cei ce se confruntă cu anumite dificultăți vor putea lua din produsele oferite.

Lada este în afara curții bisericii și întrebat dacă nu există pericolul ca cineva s-o devasteze sau să arunce lucruri netrebuincioase acolo, parohul a zis că are încredere în săteni și că de ochiul Domnului nu se ascunde nimeni. Temerea unor persoane că nimeni nu va îndrăzni să ia produse din ladă a fost zădarnică. Sâmbătă lada a fost umplută cu ofrande, iar luni deja era goală. Asta înseamnă că sunt case unde au nevoie de aceste milostenii.

– Am instalat-o la drum ca oricine să poată dărui din ceea ce are și oricine are nevoie – să ia de acolo. Bunăoară, trece omul la magazin, cumpară trei pâini,una o pune în ladă și restul le duce acasă. Sper să vină ziua când numărul celor care au de unde da să fie mai mare decât al nevoiașilor.

Cruglicenii sunt deschiși pentru acest mod de a face pomană. Doamna Silvia Mînza, bunăoară zice: ”E un gest binevenit. Am mai văzut așa ceva prin țările civilizate. Dacă vrei să faci un bine – să-l faci fără să te știe lumea. Milosteniile se fac anonim ca omul, pe care-l ajuți, nici să știe de unde-i vine ajutorul. Să ne amintim de versetul care spune că ” plata voastră este în ceruri”, iar dacă ai făcut ceva și te bucuri de mulțumirile ce vin din partea celui ajutat – ți-ai luat plata pe pământ.”