Un elev din LT Doroțcaia are șansa să câștige 1000 dolari SUA

Grație unui proiect lansat de DHub, o organizație non-profit, ce și-a început recent activitatea în Republica Moldova, elevi din 25 școli din Moldova ar putea beneficia de premii în valoare de 1000 $. Printre instituțiile beneficiare este și LT Doroțcaia. Acesta a fost nominalizat de Evghenia Berzan, care deși e stabilită în SUA are drag de Doroțcaia.

Colectivul instituției este încântat de această alegere, după cum recunoaște directoarea Viorica Bacioi. Profesoara Elena Grigoriev zice că ”Este o motivație foarte bună pentru elevi, de-a fi cel mai bun între cei mai buni”.

“Premiul DHub pentru excelență academică și activism civic” – va fi oferit la sfârșitul anului școlar 2023-2024 celui/celei mai bun/e absolvent/e din școlile incluse în program.

Unul dintre primele proiecte lansate este “Premiul DHub pentru excelență academică și activism civic” – premiu bănesc în valoare de $1000 fiecare, ce va fi oferit la sfârșitul anului școlar 2023-2024 celui/celei mai bun/e absolvent/e din școlile incluse în program.

În același timp, DHub își asumă să “adopte” școlile respective și să ofere pe parcursul anului de învățământ 2023-2024 și alte activități, cum ar fi seminare, lecții, traininguri etc. pentru toți elevii acestor școli. Se vor crea oportunități pentru voluntariat și activism civic în localități. Va fi încurajată participarea în activitățile Asociațiilor de Băștinași și crearea acestora acolo unde lipsesc.

În cadrul proiectului vor fi oferite și alte premii, cum ar fi pentru laureații Olimpiadelor naționale si internaționale, pentru cel mai bun eseu, pentru cea mai bună si rezultativă inițiativă civică.

Decizia despre câstigători va fi luată la sfârșit de an școlar de către un grup de persoane, care va include profesori din școlile din program, donatori care au susținut proiectul și membri desemnați de către A.O. DHub.

Într-un comunicat emis se explică care a fost procesul de selectare al școlilor:

” Mai multe persoane din diasporă s-au oferit să facă o donație de $1000 și să includă în program o școală la alegere, fie pentru că le-au absolvit, fie că au o legătură cu oamenii din acele localități sau din alte motive. La moment avem 20 școli în proiect și vom mai accepta încă 5 până la 1 octombrie, 2023, dacă vor fi doritori. Primul venit, primul servit.

Sperăm că în următorul an de învățământ să menținem legătura cu școlile din acest an și să adăugăm și altele în lista beneficiarilor. Iar activitățile noastre să dea roadă. Le dorim elevilor un an competitiv, cu rezultate academice bune si cu implicare civică activă. Să câștige cei mai buni, dar să beneficieze toți.”

DHub și-a început recent activitatea în Republica Moldova cu scopul de a aborda diferite aspecte legate de diasporă și implicarea acesteia în procesul de dezvoltare a Republicii Moldova.