Un Centru Comunitar Multifuncțional s-a deschis la Holercani

Recent la Holercani s-a deschis un Centru Comunitar Multifuncțional. Ceremonia de deschidere a Centrului Comunitar Multifuncțional „Baștina” a inclus și lansarea campaniei „Crăciunul sfânt în sat la noi”.

A fost multă veselie și distracție alături de Moș Crăciun și Crăciunița, susținuți de o echipă de voluntari din cadrul Consiliului Tinerilor din localitate și de la Centrul Creștin „Sfânta Treime”. De la mic și până la mare au cântat, au dansat, au participat la concursuri, jocuri, au spus poezii, încât sala Centrului devenise neîncăpătoare.

Deschiderea Centrului, de fapt, a încununat o așteptare și muncă de mai mulți ani.

Maria Marinuță, inițiatoarea acestui eveniment, spunea: „Sperăm să devină un loc unde vom putea, cu toții, indiferent de viziuni, religie sau alte simpatii, să ne simțim „ca acasă”.

Centrul Comunitar Multifuncțional „Baștina” este o inițiativă civic-privată a Asociației de Băștinași „Meleaguri Holercănene” și a SRL „Mari Grup”. El este creat cu scopul de a contribui la construirea unei comunități puter-nice, sigure și incluzive; promovarea interacțiunii sociale între generații, voluntariatului, mândriei civice.

– În multe localități din Republica Moldova funcționează de mult timp Centre Comunitare Multifuncționale ca Instituții Publice. Centrul planifică să acorde mai multe servicii, care inițial vor fi implementate doar pe bază de voluntariat. În funcție de numărul de voluntari, centrul își propune să aibă următoarele activități: campaniile „Adoptă un bătrân” și „Pentru satul meu curat, mă apuc de reciclat”, deschiderea cluburilor de lectură, orientare profesională, engleză pentru începători, dezbateri, discuții, a programului post-școală pentru copii. CCM are deja amenajată o bibliotecă cu cărți în patru limbi, loc de joc pentru cei mici, loc multifuncțional pentru diverse cercuri. Unul din următoarele obiective în dezvoltarea CCM „Baștina” este crearea capabilităților de a organiza evenimente distractive și educaționale, inclusiv a discotecilor pentru tinerii din localitate, – zicea și Vitalie Marinuță, președintele AO „Meleaguri Holercănene”. – AO „Meleaguri Holercănene” la moment este în căutarea unei persoane competente, care va gestiona profesional acest Centru Comunitar Multifuncțional și a mai multor voluntari, care ar dori să-și dedice o parte din timp pentru a ajuta pe cei ce necesit atenție din partea comunității.

Am solicitat și părerea sătenilor, care în mare parte sunt bucuroși că a mai apărut o posibilitate de a se implica și a se distra.

– Am fost încântată când am aflat că o să am unde petrece timpul folositor, atât pentru mine, cât și pentru comunitate. Sunt foarte fericită că satul nostru se dezvoltă și datorită Centrului o să fie mai multe activități pentru tineri de a se implica, dezvolta în diverse domenii, – și-a împărtășit impresia Cîrnaț Nicoleta.

– La deschidere într-adevăr au fost mulți oameni, atât copii, dar și adulți. A fost foarte interesant și distractiv. Având deja un astfel de Centru la noi în sat, sper ca tinerii să fie activi și să-l frecventeze cât mai mult posibil. Sunt mândră că la noi în sat sunt persoane care își doresc dezvoltarea noastră și ne oferă mai multe oportunități, – a spus Șeptelici Mirela.

Ionela Chiriac, stagiara redacției „Est-Curier”

În imagini: secvențe de la eveniment

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Diversificarea conținutului ca o sursă alternativă de venituri pentru „Est-Curier”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de un grup de organizații partenere condus de Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, în strânsă colaborare cu People in Need Slovacia și alte organizații. Acesta face parte din programul de consolidare a capacităților în cadrul proiectului „Sprijinul UE pentru instituțiile mass-media locale din Republica Moldova”. Conținutul acestui material nu reflectă neapărat viziunea UE sau a People in Need Slovacia.