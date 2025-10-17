Est-CurierInternațional

Un bloc cu 9 nivele din București, avariat de o deflagrație. Ar fi cel puțin 10 pătimiți

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 17 octombrie 2025
16 Mai puțin de un minut

Un bloc de locuit de pe Calea Rahovei din București a avut de suferit în urma unei deflagrații. Se presupune că de vină ar fi o acumulare de gaze. Localnicii au declarat presei că miros de gaze se simțea în zonă încă de ieri. 

Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT și îndeamnă oamenii să evite zona, în călăltoriile lor. Poliția face cercetări la fața locului, pentru a stabili cauza exactă. Ministerul Sănătății a transmis că ar fi mai multe victime, în spcecial cu politraumatisme și arsuri. Au avut de suferit și unele blocuri din vecinătate, inclusiv o școală. 

Foto credit Mariana Alex, Facebook.
Photo of Est Curier

Est Curier

