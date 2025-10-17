Un bloc cu 9 nivele din București, avariat de o deflagrație. Ar fi cel puțin 10 pătimiți

Un bloc de locuit de pe Calea Rahovei din București a avut de suferit în urma unei deflagrații. Se presupune că de vină ar fi o acumulare de gaze. Localnicii au declarat presei că miros de gaze se simțea în zonă încă de ieri.

Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT și îndeamnă oamenii să evite zona, în călăltoriile lor. Poliția face cercetări la fața locului, pentru a stabili cauza exactă. Ministerul Sănătății a transmis că ar fi mai multe victime, în spcecial cu politraumatisme și arsuri. Au avut de suferit și unele blocuri din vecinătate, inclusiv o școală.