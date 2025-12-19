Politic

Un bărbat, investigat de CNA, PA și INI, condamnat la 4 ani de închisoare pentru finanțare ilegală a unui partid politic

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de 4 ani de închisoare cu executare împotriva unui bărbat acuzat de finanțare ilegală a unei formațiuni politice, după o investigație coordonată de Centrul Național Anticorupție (CNA) împreună cu Procuratura Anticorupție (PA) și Inspectoratul Național de Investigații (INI).

Potrivit probelor prezentate în instanță, inculpatul ar fi fost implicat în transmiterea de sume considerabile de bani către o formațiune politică, în perioada investigată, fără respectarea prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice. În timpul examinării cauzei, acesta ar fi negat comiterea faptelor, iar instanța a dispus și confiscarea mijloacelor bănești legate de infracțiune.

Decizia instanței poate fi contestată cu apel în termenul legal, iar persoana condamnată este presumată nevinovată până la rămânerea definitivă a hotărârii.

