Un bărbat din Orhei a fost condamnat la 11 ani închisoare

E sentința anunțată unuia dintre protagoniști unui dosar trimis în judecată de procurorii PCCOCS, ce vizează exploatarea sexuală o unei adolescentă și a două tinere în Moscova, în 2006.

Acesta fusese anunțat în căutare, iar în anul 2022 a fost reținut și plasat în arest preventiv, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Cele trei victime erau în situații financiare și sociale grele, atunci când au fost abordate de către membrii grupului infracțional în sate din Nord-Estul și regiunea de centru a Moldovei, în 2006. Atunci, una din victime avea vârsta de 17 ani, iar cele două tinere aveau vârsta de 18 ani, una din ele – cu copil de 9 luni și fără soț, iar tatăl îi decedase.

În context, procurorii menționează că în acest dosar penal, la solicitarea Procuraturii Florești, a fost condamnată la 11 ani închisoare și mama unuia din traficanți, care i-a propus și a convins-o pe femeia cu copil de 9 luni să accepte falsa ofertă privind munca în cafenea, pe când aceasta în schimb a fost exploatată sexual. Totodată, pe rolul Curții de Apel Nord este în examinare dosarul penal privind implicarea în rețeaua de traficanți a altui bărbat, care a exploatat sexual persoane în Moscova.

Adolescenta de 16 ani a primit oferta de la un complice al condamnatului, care ar fi venit la poarta casei familiei cu un Mercedes și i-a propus să muncească într-un hotel în Moscova, ca dereticătoare, cu $300/lună. I-au făcut rost de acte și i-au procurat bilet la tren. Sosită în regiunea Solnţevo a capitalei Rusiei, aceasta nicio zi nu a lucrat la hotel,căci promisiunea s-a dovedit a fi falsă. În schimb, a fost amenințată că va fi bătută și a fost impusă să presteze servicii sexuale pentru clienții, care veneau la locul de întâlnire stabilit pentru mai multe persoane exploatate sexual, într-o pădurice. Aceasta,, a prestat servicii sexuale aproximativ șase luni, inclusiv prin „transferul” unui alt bărbat care o „patrona” în același domeniu; iar banii ajungeau în buzunarul traficanților.

O altă victimă, din alt sat, avea 18 ani, un copil de 9 luni și tocmai rămase orfană de tată. I s-a propus să muncească într-o cafenea cu $700/lună. Avea nevoie de bani și a convenit cu mama sa ca să îngrijească de copil. Membrii grupului infracțional „au ajutat-o” cu bani pentru pașaport, dar și pentru biletul la tren. „Ajutorul” a continuat și în Moscova, acolo unde din banii rețelei, la o piață i-au cumpărat încălțăminte pe tocuri, fuste scurte.

Sosită la locul de cazare, aceasta a înțeles de la celelalte fete din apartament că ar urma să fie exploatată sexual. Aceasta s-a revoltat, dar așa cum a fost lăsată fără pașaport și amenințată că o va păți ca o altă fată-colegă recent bătută de către traficanți, aceasta a fost nevoită să presteze servicii sexuale.

Peste ceva timp ca și favoare, aceasta a negociat ulterior să presteze servicii sexuale „clienților permanenți, care nu bat fetele.” În cazul ei, de asemenea, clienții veneau să-și aleagă din fetele traficate, în aceeași pădurice, iar ulterior și într-o altă regiune.

După insistențe repetate, la aproape trei luni de la plecare, victima a putut reveni acasă, după ce traficanții i-au cumpărat bilet de tren spre Moldova. Aceștia i-au promis că la sosire va primi toți banii, însă i-au dat suma de $400.

Așa cum la sat tânăra iarăși s-a pomenit fără loc de muncă și cu nevoia de bani, aceasta a fost invitată în Timișoara, România. A fost o nouă promisiune falsă. Membrii rețelei i-au propus „unica soluție”: să întrebe la recepțiile hotelurilor, care să o anunțe despre clienți care și-ar dori servicii sexuale din partea victimei. Banii de la clienți erau luați de către membrii rețelei, care ar fi urmat să i-i dea în Moldova. După două luni a revenit acasă, dar bani nu a mai văzut. După trecerea mai multor ani, victima a depus plângere la Poliție, care a pornit urmărirea penală. Odată cu condamnarea inculpatului, Judecătoria Chișinău a dispus și achitarea de către acesta a sumei de 60.000 lei, din cei 100.000 lei ceruți de către victimă, ca și prejudiciu moral.

Cea de-a treia victimă era din regiunea de centru a Moldovei și avea și ea 18 ani, atunci când a primit oferta falsă. Aceasta a venit din partea taximetristului, care o transporta spre casă, după ce aceasta sosise în Moldova din Ucraina. Așa cum și ea avea probleme financiare (iar o perioadă a crescut în orfelinat), dânsul i-a promis că va câștiga decent în Moscova, ca și vânzătoare în domeniul cosmetologiei.

Potrivit schemei aplicate celorlalte două victime, traficanții i-au cumpărat și ei bilet la tren spre Moscova. Sosită regiunea Odințovo a capitalei Rusiei, aceasta a fost exploatată sexual timp de patru luni, după care a reușit să evadeze, în 2006. În 2022, însă, aceasta a decedat, într-un accident acasă.

De notat că, în apartamentele în care erau cazate victimele, acestea erau exploatate sexual și de către paznicii acestora.

Urmărirea penală continuă și cu privire la alți membri ai rețelei de traficanți, timp în care persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Sfaturi anti-trafic de la procurorii PCCOCS

În contextul luptei împotriva traficului de copii și traficului de ființe umane, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în anul 2025, procuratura specializată a trimis în judecată aproape 40 de dosare penale din această categorie. Totodată, procurorii PCCOCS vin și cu sfaturi pentru evitarea situațiilor în care persoanele ar putea deveni victimele ale traficului de persoane. Câteva dintre sfaturile de prevenire a traficului de persoane:

• Biletul de călătorie și perfectarea documentelor sunt finanțate de angajator – survine riscul „formării unei datorii față de aceste persoane;”

• Oferta de muncă nu este prezentată de către o companie ori de una care nici nu este înregistrată în Moldova;

• Compania în care ai oferta să lucrezi nu are datele afișate pe internet;

• Cel/cea care îți propune locul de muncă refuză să-ți dea răspunsuri clare la întrebările despre adresă, datele de contact, numele complet al proprietarilor și managerilor companiei (restaurantului, chioșcului, magazinului) în care urmează să lucrezi.

Procurorii PCCOCS vin cu recomandarea către persoanele care au îndoieli cu privire la credibilitatea unei oferte de muncă în străinătate să contacteze să contacteze:

– Autoritățile de drept din imediata apropiere ori consulatul/ambasada Moldovei; sau

– Procuratura Generală: +37369999021/antitrafic@procuratura.md;

– Centrul de Combatere a Traficului de Persoane din cadrul Poliției: +37322254998;

– Centrul Internațional „La Strada”: 0 800 77777.