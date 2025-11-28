Ultima zi pentru înscrierea la compensații pentru luna noiembrie

Astăzi este ultima zi în care cetățenii se pot înregistra pentru a primi compensații pentru luna noiembrie 2025. Ca și anul trecut, sprijinul pentru plata facturilor la încălzire va fi acordat individual, pentru fiecare gospodărie, în formă monetară.

Înregistrarea se poate face:

online, pe site-ul compensatii.gov.md;

fizic, prin intermediul asistenților sociali

Termenul-limită pentru înregistrarea inițială este 28 noiembrie 2025. Cei care depun cererea după această dată nu vor beneficia de compensații pentru luna noiembrie, însă sprijinul va fi oferit din luna în care a fost înregistrată solicitarea. Din decembrie, înscrierile se vor face până la data de 25 a fiecărei luni.

Cetățenii sunt îndemnați să verifice cu atenție datele completate și actele necesare înainte de trimitere, pentru a evita corecturi sau respingeri. Totodată, din cauza numărului mare de solicitări din ultimele ore, pot apărea întârzieri pe platformele de depunere sau aglomerație la punctele de lucru, acolo unde înscrierea se face și fizic.