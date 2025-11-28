Social

Ultima zi pentru înscrierea la compensații pentru luna noiembrie

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 28 noiembrie 2025
6 1 minut pentru citire

Astăzi este ultima zi în care cetățenii se pot înregistra pentru a primi compensații pentru luna noiembrie 2025. Ca și anul trecut, sprijinul pentru plata facturilor la încălzire va fi acordat individual, pentru fiecare gospodărie, în formă monetară.

Înregistrarea se poate face:

Termenul-limită pentru înregistrarea inițială este 28 noiembrie 2025. Cei care depun cererea după această dată nu vor beneficia de compensații pentru luna noiembrie, însă sprijinul va fi oferit din luna în care a fost înregistrată solicitarea. Din decembrie, înscrierile se vor face până la data de 25 a fiecărei luni.

Cetățenii sunt îndemnați să verifice cu atenție datele completate și actele necesare înainte de trimitere, pentru a evita corecturi sau respingeri. Totodată, din cauza numărului mare de solicitări din ultimele ore, pot apărea întârzieri pe platformele de depunere sau aglomerație la punctele de lucru, acolo unde înscrierea se face și fizic.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 28 noiembrie 2025
6 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Termenul de legalizare a caselor fără acte ar putea fi prelungit cu doi ani // inițiativă

27 noiembrie 2025

Produsele etichetate „de post” pot include ingrediente de origine animală

27 noiembrie 2025

Transport urban nou la Ungheni

27 noiembrie 2025

Ce știu criulenenii despre eficiența energetică și ce ar dori să schimbe ca să plătească facturi mai mici (sondaj)

27 noiembrie 2025
Back to top button