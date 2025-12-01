Social

Ulei de palmier contaminat, reţinut de inspectorii ANSA

1 decembrie 2025
Foto: ANSA

Inspectorii Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au reţinut un lot de 5 000 kg de ulei de palmier, direct din depozitul importatorului, după ce analizele au indicat un nivel al contaminantului 3‑MCPD + esteri ai săi de 4500 µg/kg, mult peste maximul admis de legislaţie (2500 µg/kg). 

Depistarea acestui exces a condus la interzicerea punerii în circulaţie a respectivei cantități de ulei, lotul va fi returnat producătorului sau distrus, în funcţie de decizia importatorului, sub supravegherea ANSA.

Conform instituţiei, contaminanţii de proces de tipul 3-MCPD şi esterilor săi pot apărea în timpul rafinării uleiurilor vegetale, uleiul de palmier fiind deosebit de susceptibil din cauza compoziției sale naturale. Utilizarea unui ulei cu depăşiri de contaminanţi este interzisă prin lege, chiar dacă uleiul nu este în mod absolut interzis ca substanţă alimentară.

Autoritatea recomandă operatorilor din sectorul alimentar să verifice cu stricteţe calitatea uleiurilor importate și să se asigure că aceste produse respectă normele de siguranţă înainte de utilizare.

