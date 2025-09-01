UE va avea o femeie – ambasadoare în R. Moldova, după încheierea mandatului E.S. Jānis Mažeiks

Iwona PIORKO BERMIG este noul Ambasador al UE în Moldova. Împreună cu mai mulți ambasadori, numirea acesteia a fost anunțată pe pagina Comsiei Europene pe data de 30 august 2025.

Până acum, viitoarea ambasadoare a UE în Republica Moldova îndeplinește funcția de ambasador al UE în Singapore. Anterior, printre alte roluri, a ocupat funcția de șef de unitate pentru afaceri internaționale în cadrul DG Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri a Comisiei Europene.

„Sunt onorată de desemnarea mea în funcția de ambasadoare a UE în Republica Moldova.

Aștept cu nerăbdare să lucrez cu excelenta echipă a Delegației UE în Republica Moldova.

Vă mulțumesc, Janis Mazeiks, pentru că ați ridicat relațiile dintre – a transmis aceasta un mesaj, publicat pe pagina de Fb a Delegației UE în Moldova. – a transmis aceasta un mesaj, publicat pe pagina de Fb a Delegației UE în Moldova.

Ambasadorul care și-a încheiat misiunea de 4 ani în R. Moldova, Jānis Mažeiks, înainte de a se alătura Delegației UE în Republica Moldova, a fost subsecretar de stat, director politic în Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Letonia. Anterior a fost Reprezentant Permanent al Letoniei la ONU la New York. Ambasadorul Mažeiks deține o diplomă în științe politice și un master în drepturile omului și democratizare.

„Plec din Moldova după patru ani.

Mă aflu în același loc unde am ajuns pentru prima dată în 2021, dar știu că totul este diferit acum. Moldova a devenit mai puternică, mai încrezătoare, mai rezistentă și mai europeană. A devenit mai cunoscută lumii – și nu din cauza miliardelor furate în trecut, ci pentru curajul și hotărârea de a merge înainte, în pofida tuturor încercărilor din exterior de a o opri.

Sunt recunoscător că am putut face parte din această transformare și că am avut șansa să-mi aduc contribuția. Uniunea Europeană a fost alături de poporul Republicii Moldova în fiecare provocare – nu doar prin vorbe, ci prin fapte. Astăzi, Republica Moldova nu mai este doar un partener; o vedem ca pe un viitor stat membru al Uniunii Europene. Iar pe 28 septembrie, va fi în mâinile cetățenilor să confirme acest drum și să transforme speranța în realitate.

Le mulțumesc din suflet tuturor celor care au făcut parte din călătoria mea moldovenească – familiei mele, colegilor mei și tuturor oamenilor pe care i-am întâlnit aici. În timp ce mă întorc în patria mea, Letonia , o parte din mine va rămâne mereu în Republica Moldova . Mulțumesc frumos și – pe curând!” – a notat deja ex-ambasadorul la final de mandat.

La plecare, Jānis Mažeiks a înregistrat un mesaj video, în limba română, pe care l-a difuzat de Ziua Limbii Române:

