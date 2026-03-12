UE analizează plafonarea prețului gazelor după creșterea cotațiilor la bursă

La bursa de la Amsterdam, una dintre principalele piețe de referință pentru Europa, gazele au ajuns la aproximativ 50 de euro pe Megawatt-oră, în creștere față de nivelul de 36 de euro înregistrat cu o zi înainte de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, transmite digi24.ro .

Șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană urmează să se întâlnească săptămâna viitoare pentru a analiza un set de măsuri care ar putea reduce prețurile la energie pe termen scurt.

Printre opțiunile discutate se numără plafonarea prețului gazelor sau sprijinirea consumatorilor prin diverse mecanisme de compensare.

O discuție similară a avut loc și în timpul crizei energetice din 2022. Atunci, statele membre au ajuns la un acord privind introducerea unui mecanism de plafonare a prețului gazelor, însă măsura nu a mai fost aplicată în practică.

Pe fonnul tensiunilor geopolitice și al evoluțiilor de pe piața energetică dezbaterea este mai amplă. Unii analiști avertizează că intervențiile directe, precum subvențiile sau plafonarea tarifelor, ar putea avea și efecte adverse.

Potrivit experților, sprijinul acordat consumatorilor ar putea duce la creșterea cererii pe piața globală, ceea ce ar putea agrava dezechilibrele existente și ar pune presiune suplimentară asupra prețurilor.

Specialiștii din sectorul energetic spun că evoluția cotațiilor de pe piața gazelor se reflectă, de regulă, în facturile consumatorilor cu un decalaj de aproximativ 45 de zile.