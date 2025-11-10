Casa de Cultură din satul Cioburciu (Чобручи), situat în regiunea transnistreană, a organizat pe 9 noiembrie un eveniment neobișnuit dedicat unui grup de vizitatori din România. Potrivit unei postări publicate pe Instagram, turiștii au participat la o ceremonie tematică intitulată „Pioner, fii gata!”, inspirată din tradițiile mișcării pionierilor din perioada sovietică.

Activitatea a fost concepută ca un moment simbolic și emoționant, menit să ofere o experiență imersivă celor interesați de elementele culturale și istorice ale regiunii. Deși nu sunt oferite detalii suplimentare despre eveniment, acesta pare să fi fost primit cu interes atât de turiști, cât și de comunitatea locală.

Ceremoniile cu tematică sovietică devin tot mai populare în rândul vizitatorilor străini din stânga Nistrului, fiind promovate drept experiențe culturale recreative în cadrul turismului istoric regional.