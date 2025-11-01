Turism în Transnistria: între fascinația pentru trecut și riscurile prezentului

Transnistria devine o atracție turistică pentru persoanele pasionate de istorie sovietică, conform euronews.com.

Statui impunătoare ale lui Lenin, cărți poștale cu Putin și un tanc T-34 plin de turiști: imagini care se pot găsi doar în această structură nerecunoscută la nivel internațional. Întreaga Europă clasifică în continuare regiunea separatistă drept parte a Moldovei. Cu aproximativ 1.500 de soldați ruși în teritoriu, datorită legăturilor sale economice și politice și în ciuda avertismentelor oficiale de a nu o vizita, regiunea a devenit în mod neașteptat o mare atracție în rândul călătorilor occidentali.

Numărul acestora e greu de identificat, căci verificarea statisticilor turistice din Transnistria rămâne o provocare. Biroul de turism al Republicii Moldova nu a oferit date oficiale, însă Comitetul Vamal de Stat al autoproclamatei „Republici Moldovenești Nistrene” susține că numărul turiștilor străini „s-a dublat în ultimii doi ani”. Fără cifre concrete, estimările din 2020 indicau circa 20.000 de vizitatori anual, majoritatea în excursii de o zi din Republica Moldova.

Recent, administrația de la Tiraspol a publicat primul ghid de călătorie în limba rusă și engleză, cu informații despre regimul vamal, bunurile interzise și regulile de intrare pentru vehiculele străine. În același timp, rețelele sociale au contribuit la promovarea regiunii: pe TikTok există peste 5.000 de postări cu hashtagul #Transnistria, multe prezentând orașul Tiraspol drept un „loc care nu există”, o incursiune într-o lume înghețată în epoca sovietică.

„Ca într-o mașină a timpului”

Unul dintre cei care au documentat experiența este Harry Tully, un tânăr de 25 de ani din Cambridge, cunoscut online ca @exploringwithharry. După ce a călătorit cu un tren de noapte din România spre Moldova, a decis să viziteze Transnistria „pentru a vedea o altă față a Europei”.

„Te simți ca și cum ai fi intrat într-o mașină a timpului”, povestește el pentru Euronews Travel. Printre locurile care l-au impresionat se numără Cetatea Bender, o construcție din secolul al XV-lea, și cantina „URSS” din centrul Tiraspolului, unde muzica, mobilierul și meniul amintesc de perioada sovietică.

Deși la frontieră a fost întâmpinat de tancuri și soldați ruși, Tully spune că nu a avut probleme și că oamenii au fost prietenoși: „Trebuie doar să fii respectuos și să urmezi regulile. Călătoria mi-a arătat că nu poți judeca un loc până nu-l vezi cu ochii tăi.”

Între curiozitate și avertismente

În ciuda acestei curiozități tot mai mari, Ministerul britanic de Externe și Guvernul Republicii Moldova recomandă evitarea călătoriilor în Transnistria, invocând riscurile generate de războiul din Ucraina și incidentele recente din regiune.

Totuși, site-ul oficial de turism al Moldovei continuă să ofere informații despre excursii de o zi în Tiraspol și Bender, menționând totodată că vizitarea regiunii se face pe propria răspundere.

Turismul: între economie și politică

Potrivit expertului în turism Deepak Shukla, interesul pentru Transnistria face parte dintr-un fenomen global: călătorii caută locuri autentice, necomerciale, „care nu s-au sincronizat cu restul Europei”. Tot el avertizează că turiștii trebuie să folosească doar puncte oficiale de trecere a frontierei și să evite fotografierea obiectivelor militare.

Deși unii internauți critică vizitele în regiune ca o formă de „romantizare a propagandei pro-ruse”, alții susțin că turiștii contribuie direct la economia locală, sprijinind mici afaceri și ghizi locali.

„Oamenii de acolo nu fac politică, doar încearcă să-și câștige traiul”, spune un Shukla. „Fiecare turist care cheltuie câțiva dolari pentru un prânz sau un suvenir îi ajută să trăiască mai bine.”

Între fascinație și incertitudine

Fascinația pentru Transnistria reflectă dorința unei generații de a descoperi locuri neatinse de globalizare, dar și dilemele morale ale turismului în teritorii contestate. Între zidurile Cetății Bender și fațadele cenușii din Tiraspol, vizitatorii găsesc o lume rămasă în afara timpului, dar și un prezent tensionat, unde trecutul și politica se întâlnesc la fiecare colț de stradă.