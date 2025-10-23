Trump refuză o întrevedere cu Putin „deocamdată”

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis că nu se va întâlni „în viitorul apropiat” cu Vladimir Putin, motivând că nu vrea o întrevedere „irosită”, în condițiile lipsei de progrese pe tema unui armistițiu în Ucraina. Declarația a venit după ce Casa Albă anunțase că nu există planuri imediate pentru un summit, deși o astfel de întâlnire fusese vehiculată recent.

Reuters a relatat că decizia a fost legată de stagnarea negocierilor și de faptul că discuțiile anterioare „nu au dus nicăieri”, iar Washington Post notează că Trump a folosit expresia „wasted meeting” pentru a descrie motivul amânării.

În ultimele zile, oficiali ai administrației au spus că nu sunt planificate nici întâlniri la nivelul miniștrilor de externe, după o convorbire considerată „productivă”, dar insuficientă pentru a justifica pași următori.