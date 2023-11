Trompeta l-a fascinat de la prima audiție

Recent Vlad Stahi, un tânăr talentat de la Slobozia Dușca, a ocupat locul I la Concursul Televizat al Tinerilor Interpreți de Muzică Populară „Prezintă Orchestra Folclor”, ediția a VIII-a.

Emoționat, trompetistul declara: „Îmi exprim recunoștința față de Orchestra Folclor și profesorul meu, Anatolie Nunu, pentru sprijinul lor esențial. Mulțumesc din inimă familiei mele, prietenilor și colegilor, care au fost mereu acolo pentru mine, oferindu-mi susținerea și încurajarea necesară. Este o adevărată binecuvântare să fac parte dintr-un mediu atât de solidar și să împărtășesc bucuria muzicii populare.”

Acest succes are la bază munca artistului, dar și mediul în care a putut să-și dezvolte talentul. La Slobozia-Dușca este o frumoasă orchestră, discipolii căreia impresionează mereu. Vlad Stahi nu este o excepție.

– Am prins drag fata de trompetă încă din clasele primare, de la vârsta de 8 ani. La început am vrut la tobe, însă după ce am auzit cum sună, trompeta am știut ca gata – asta e pe toata viața. Primii învățători au fost Boris Țurcanu și Valeriu Burlacu.

A continuat să-și realizeze aspirațiile studiind la Colegiul de muzică „Ștefan Neaga” și la Academia de Muzica, Teatru și Arte Plastice (AMTAP).

Actualmente face masteratul la specializarea instrumente populare, trompetă.

Premiul obținut consideră că e „Încă un imbold spre perfecțiune”.