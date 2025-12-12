Trierea s-a terminat: De azi compensațiile intră în cont

Mai mult de jumătate dintre acestea, sau 53 la sută, vor primi compensația maximă. Banii vor fi direcționați începând cu ziua de astăzi, 12 decembrie 2025, către persoanele care au indicat că vor să-i primească pe card, iar restul beneficiarilor vor putea primi plățile începând cu ziua de luni, 15 decembrie, la oficiile poștale. Informațiile au fost prezentate astăzi de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru în cadrul conferinței de presă.

Astfel, 53% din gospodăriile eligibile vor primi compensația maximă, care reprezintă 800 de lei pentru cei care se încălzesc cu lemne și 1.000 de lei pentru celelalte surse de încălzire.

Totodată, 23% din beneficiari vor primi compensații cuprinse între valoarea minimă și maximă, care reprezintă 500 de lei și 1.000 de lei.

Restul gospodăriilor eligibile, sau o pătrime din beneficiari, vor primi compensații minime de 500 de lei. Compensațiile vor fi acordate pe durata întregului sezon de încălzire.

Cele mai multe gospodării care vor beneficia de compensații, sau circa 287.000, se încălzesc cu combustibil solid, urmate de cele care utilizează gaze naturale – peste 169.000 de gospodării, energia termică – 106.134 de gospodări și energia electrică – peste 43 de mii de gospodării.

„Compensațiile în mare parte sunt oferite pensionarilor, care sunt în jur de 400.000, gospodăriilor care au copii și tineri, la fel, în jur de 340.000, gospodării care au persoane cu dizabilități, peste 23.000 de persoane și șomeri – peste 11.000 de persoane”, a subliniat ministra Muncii și Protecției Sociale.

Bugetul estimat pentru acordarea compensațiilor este de 2,3 miliarde de lei, resurse care vor fi alocate din bugetul de stat.

În total, în acest an au fost depuse în sistem circa 783 de mii de cereri de solicitare a compensațiilor la energie. Acestea au fost analizate în baza a 11 criterii de eligibilitate. Este vorba de valoarea cumulată a cotelor plăți din imobile care sunt deținute de membrii gospodării, care nu trebuie să depășească de 2,5 milioane de lei, venitul total din dividende a membrilor gospodării să nu depășească 300.000 de lei, consumul mediu istoric să nu depășească echivalentul a 350 metri cubi de gaz și veniturile din dobânzile bancare să fie de maximum 4.000 de lei anul trecut.

Programul „Ajutor la contor” oferă, pentru al patrulea an consecutiv, compensații la energie gospodăriilor vulnerabile, pentru perioada noiembrie-martie. Compensațiile sunt oferite sub formă de plată monetară, achitată lunar.

Persoanele care nu au depus încă cereri pentru a solicita compensații, o pot face în continuare, dar nu vor primi compensații pentru luna noiembrie. Dacă cererea a fost depusă după data de 25 a lunii, compensațiile vor fi acordate începând cu luna următoare.

Pentru întrebări privind procesul de înregistrare, cetățenii pot apela numărul gratuit 0 8000 5000, între orele 8.00 – 18.00, de luni până vineri.