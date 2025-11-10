Trenul Chișinău-Iași trece la program de weekend

Calea Ferată din Moldova (CFM) a confirmat reducerea frecvenței trenului internațional Chișinău – Iași, care va circula exclusiv vineri, sâmbătă și duminică, măsura fiind valabilă pe termen lung. Potrivit bani.md, operatorul feroviar invocă „motive tehnice” și situația financiară critică drept cauze ale reorganizării serviciului.

CFM a decis suspendarea curselor din zilele de luni până joi, menționând că restricția ar putea rămâne în vigoare până în martie 2026, în funcție de evoluția capacității operaționale. Hotărârea survine într-un moment în care întreprinderea se confruntă cu pierderi substanțiale și cu un deficit cronic de resurse.

Datele financiare prezentate indică pierderi de aproximativ 228 milioane de lei în 2024, precum și restanțe salariale ce depășesc 100 milioane de lei, ceea ce afectează capacitatea de întreținere a materialului rulant și funcționarea liniilor secundare. Managementul a subliniat că măsura este necesară pentru menținerea minimului de stabilitate operațională, până la finalizarea unor proiecte de reabilitare și până la îmbunătățirea fluxului de venituri.

Ruta feroviară Chișinău – Iași rămâne una dintre puținele legături internaționale active ale CFM, fiind utilizată atât de navetiști, cât și de pasageri care preferă transportul pe cale ferată pentru traversarea frontierei. Limitarea circulației la trei zile pe săptămână ar putea afecta mobilitatea transfrontalieră, însă operatorul afirmă că menține deschisă posibilitatea revenirii la un orar extins dacă situația economică permite acest lucru.

CFM recomandă pasagerilor să verifice permanent orarul actualizat pe platformele oficiale ale companiei și să procure biletele în avans, având în vedere capacitatea redusă și potențialele fluctuații de trafic.