Trei persoane arestate în dosarul de contrabandă cu arme și dispozitive militare de la Vama Leușeni

Trei bărbați au fost plasați în arest preventiv, la solicitarea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în dosarul de contrabandă cu arme, muniții și dispozitive militare depistate la Vama Leușeni, la ieșirea spre România.

Potrivit PCCOCS, sâmbătă, judecătorul de instrucție a admis demersurile procurorilor și a dispus ca cei trei învinuiți să fie cercetați în continuare în custodia statului pentru 30 de zile.

Cei reținuți sunt locuitori ai municipiului Chișinău și ar fi avut roluri-cheie în schema de contrabandă:

administratorul întreprinderii care a comandat transportarea mărfii;

conducătorul companiei de transport;

brokerul implicat în procesarea actelor.

În ceea ce îl privește pe șoferul camionului, cetățean al Republicii Moldova, acesta a fost reținut de autoritățile din România, care au ridicat și marfa de contrabandă depistată în vehicul.

Anterior, joi, procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, au anunțat despre reținerea a două persoane în acest caz, ulterior fiind reținut și administratorul întreprinderii care ar fi comandat transportarea armamentului.

În urma perchezițiilor efectuate, oamenii legii au stabilit că marfa de contrabandă ar fi fost încărcată în camion pe teritoriul municipiului Chișinău.

Urmărirea penală continuă, iar procurorii urmează să efectueze alte acțiuni de urmărire și să ofere detalii suplimentare pe măsura avansării anchetei. Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, toate persoanele implicate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.