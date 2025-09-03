Est-CurierIncidente

Trei cetățeni moldoveni și-au pierdut viața în jud. Botoșani

Sursa foto: monitorulbt.ro. Accident cu victime pe DN 24 C.

O coliziune frontală între un SUV îmnatriculat în Republica Moldova și un microbuz, pe DN 24 C din județul Botoșani, între localitățile Romănești și Dămideni a provocat moartea a 3 persoane și rănirea altor șapte pasageri din cele două vehicule. 

Potrivit martorilor, cu care a stat de vorbă reporetul de la Monitorul de Botoșani,  șoferul SUV-ului ar fi adormit la volan și a ieșit pe contrasens, izbindu-se de microbuzul care avea la bord 17 pasageri. Din nefericire, trei persoane din mașina cu numere de Moldova nu au mai răspuns manevrelor de resuscitare a medicilor SMURD, iar a parta persoană a fost transportată cu elicopetrul în stare critică. Ar fi vorba de o femeie de 47 de ani. 

Mai multe ambulanțe au ieșit la fața locului, fiind acționat planul roșu de intervenții, comunică jurnaliștii români. 

Sursa foto: monitoirulbt.ro. Accident cu victime în jud. Botoșani.

 

