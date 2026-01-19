Trei cazuri grave cauzate de frig, înregistrate în stânga Nistrului: doi morți și un bărbat internat în stare critică

În ultimele zile, temperaturile scăzute au provocat mai multe tragedii în localități din stânga Nistrului. Potrivit informațiilor comunicate de pretinsele autorități din regiune, două persoane au murit din cauza degerăturilor, iar un al treilea bărbat a fost salvat în ultimul moment și se află internat în stare gravă.

Unul dintre decese a fost înregistrat pe 17 ianuarie, în municipiul Bender. Mai mulți copii care se jucau în apropierea podului rutier de pe strada Suvorov au observat sub pasaj trupul neînsuflețit al unui bărbat și au alertat miliția. Victima s-a dovedit a fi un bărbat de 69 de ani, locuitor al microcartierului Severnii. Conform evaluării preliminare a expertului medico-legal, cauza decesului a fost hipotermia.

Un al doilea caz tragic a avut loc în satul Speia, raionul Grigoriopol. În dimineața zilei de 18 ianuarie, localnicii au descoperit în curtea casei sale trupul unui bărbat de 68 de ani. Pe corp nu au fost identificate urme de moarte violentă. Vecinii au declarat că acesta consuma frecvent alcool. Datele preliminare indică faptul că și în acest caz decesul ar fi fost provocat de degerături, bărbatul aflându-se în stare de ebrietate.

Tot pe 18 ianuarie, un alt incident grav a fost înregistrat în satul Dubovo, raionul Dubăsari. Martorii au observat pe malul unui lac un bărbat întins pe pământ și au alertat autoritățile. Salvatorii au ajuns cu dificultate la fața locului, fiind nevoiți să curețe drumul de zăpadă. Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, era conștient, dar prezenta semne evidente de degerături. Acesta a fost preluat de salvatori, predat ambulanței și transportat de urgență la spital, unde a fost internat în secția de reanimare a Spitalului Raional Dubăsari.

Pretinsul minister de interne al regiunii a anunțat că organele de drept investighează toate cazurile. Au fost dispuse expertize medico-legale pentru stabilirea exactă a cauzelor deceselor.