Trei capitale vor fi unite printr-o rută feroviară strategică

Legătura feroviară directă dintre Kiev și București va fi restabilită după o pauză de peste doi ani.  Republica Moldova joacă un rol-cheie în relansarea acestui traseu internațional, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor din România, Ionel Scrioșteanu, transmite clubferoviar.ro

Potrivit oficialului român, noul tren Kiev–București va circula via Chișinău, prin atașarea a patru vagoane de călători ucrainene la trenul Prietenia București–Chișinău, operat de Calea Ferată din Moldova și CFR Călători.

„Aceasta este soluția cea mai simplă și cea mai avansată tehnic în acest moment. Suntem pregătiți să începem primele teste în câteva zile”, a precizat Scrioșteanu în cadrul unei întrevederi bilaterale România–Ucraina, desfășurate la Darabani, județul Botoșani.

Prima cursă de probă Kiev–Chișinău–București și retur va avea loc în această săptămână. Trenul de test va pleca din Kiev în noaptea de 7 spre 8 august, urmând ca în noaptea de 8 spre 9 august să revină din București spre capitala ucraineană, tranzitând Chișinăul.

Proiectul reconectează cele trei capitale printr-o rută feroviară strategică într-un moment în care Ucraina, România și Republica Moldova caută soluții de mobilitate mai sigure și mai eficiente.

Ruta feroviară nu este doar una de pasageri, ci are și un potențial logistic și geopolitic semnificativ, mai ales în contextul infrastructurii afectate din estul Ucrainei.

