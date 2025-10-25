Trecem la ora standard

Decizia de schimbare a orei de două ori pe an s-a luat pentru a reduce consumul de energie electrică.

În Uniunea Sovietice din care făcea parte și RSSM, sistemul de trecere la ora de vară a fost adoptat în 1979, cu scopul de a folosi mai eficient lumina naturală și de a reduce consumul de energie electrică. Decizia a rămas în vigoare și după destrămarae URSS, deja în Republica Moldova.

Schimbarea orei are loc de două ori pe an. În ultima duminică din martie se trece la ora de vară, introdusă pentru a profita mai mult de lumina naturală pe timpul serii, și în ultima duminică din octombrie se revine la ora de iarnă, denumită și ora-standard, care marchează revenirea la ritmul natural al luminii solare.

Potrivit unui sondaj public organizat de Comisia Europeană în vara anului 2018 cca 84% dintre europeni s-au pronunțat în favoarea renunțării la schimbarea orei de două ori pe an. În 2019, Parlamentul European a votat cu o largă majoritate în favoarea renunțării la această practică.

Termenul inițial de aplicare era stabilit pentru 2021, dar inițiativa a fost blocată la nivelul Consiliului Uniunii Europene. Discuția a fost amânată inițial din cauza pandemiei de COVID-19, iar apoi nu a mai fost reluată la nivel prioritar. Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a anunțat luni, 20 octombrie,2025 că guvernul său va propune Uniunii Europene reluarea discuției, argumentând că „schimbarea orei de două ori pe an nu mai are sens. Abia dacă ajută la economisirea energiei și are un impact negativ asupra sănătății și vieții oamenilor”, scrie publicația Sur in English.

Prima schimbare a orei s-a realizat în Marea Britanie, în anul 1908.