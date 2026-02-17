Social

Trebuie să facem drumuri bune în continuare

Mai mulți bani pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței în trafic în 2026

Modul în care au fost folosite mijloacele Fondului rutier anul trecut, pentru reparații, dar și pentru a întreține rețeaua drumurilor publice naționale, precum și bugetarea pentru 2026 au fost subiectele examinate în ședința Consiliului Fondului Rutier, prezidată de Prim-ministrul Alexandru Munteanu.

În total, pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice naționale a fost alocat un buget de circa 2,59 miliarde de lei în anul 2025. Potrivit Raportului de executare a bugetului, prezentat de Administrația de Stat a Drumurilor,  suma valorificată pentru toate lucrările executate este de circa 2,51 miliarde de lei în perioada ianuarie-decembrie 2025, ceea ce constituie 96,7%.

Pentru întreținerea drumurilor publice naționale au fost alocate 802,5 milioane de lei. Printre măsurile realizate se numără intervențiile pentru întreținerea drumurilor publice naționale pe timp de vară și de iarnă, lucrări de amenajare a stațiilor pentru pasageri, amenajarea sensurilor giratorii, a intersecțiilor și a trecerilor pentru pietoni.

De asemenea, din suma totală, pentru reconstrucția și reparația drumurilor publice naționale și a construcțiilor inginerești au fost alocate mijloace financiare în mărime de 1,1 miliarde de lei, iar pentru executarea lucrărilor de proiectare și evaluare a drumurilor și procurarea terenurilor s-au cheltuit peste 61 de milioane de lei.

La ședință a mai fost discutat Planul de activitate al Consiliului Fondului Rutier pentru anul 2026, precum și proiectul Programului privind repartizarea mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2026. În anul curent, pentru drumurile publice naționale a fost alocat un buget inițial de circa 1,8 miliarde de lei, destinat, prioritar, pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței în trafic.

Premierul Alexandru Munteanu a menționat necesitatea de a folosi tehnologii moderne la executarea lucrărilor asupra infrastructurii de drumuri, astfel încât acestea să fie cât mai rezistente. „Țara noastră s-a transformat într-un șantier și aceasta bucură. Trebuie să facem drumuri bune în continuare, să avem acces bun în toate localitățile și să muncim activ, așa încât lucrările să avanseze cât mai repede”, a spus prim-ministrul Munteanu.

