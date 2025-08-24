SănătateUncategorized

Tratamentul oncologic va fi posibil și în spitalele raionale

Ministra Sănătății a semnat un ordin pentru extinderea tratamentelor oncologice în spitalele raionale și la Spitalul Clinic Bălți. 

 Ordinul vizează administrarea locală a chimioterapiei, cu suportul Institutului Oncologic.

Datele oficiale arată că maladiile oncologice constituie cea de-a doua cauză a mortalităţii din Republica Moldova, după maladiile cardiovasculare.

Mortalitatea prin tumori maligne în anul 2023 a constituit puțin peste 242 de cazuri la 100 de mii de locuitori (față de 226,7 cazuri în 2022). Cele mai frecvent diagnosticate tumori maligne în Republica Moldova sunt cancerul mamar, colorectal, de prostată, al pielii și traheei, care însumează în total 52,6% din numărul total de tumori maligne.

Consiliul Multidisciplinar Oncologic, împreună cu Institutul Oncologic, va decide care dintre pacienți vor primi tratamente în spitalele raionale și care vor rămâne la Institut. Hotărârea va fi luată „ în dependență de gravitatea bolii, cât de complexă este schema de tratament și așa mai departe”, spune Nemerenco.

  • Din păcate, nu avem oncologii în fiecare raion și vom suplini această descoperire de cadre cu oncologii de raionul vecin, din raionul care are specialist, deoarece pentru un pacient este mai ușor, de exemplu, de la nord să se deplaseze în raionul vecin sau la Bălți, decât să facă acest drum, în special în condiții meteorologice nu foarte plăcute pentru ei, când este foarte cald sau este frig iarna și să fie mult mai aproape de casă.- a mai concretizat ministrul sănătății Ala Nemerenco.
