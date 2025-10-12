Social

Tratament inovator pentru copiii diagnosticați cu hemofilie A

Acestav este accesibil și în Republica Moldova

sursa:ms.gov.md

 Din 8 octombrie,2025, copiii din Republica Moldova diagnosticați cu hemofilie A  beneficiază o terapie modernă care le oferă șansa la o viață mai activă, mai sigură și mai puțin afectată de constrângerile bolii.  Aceasta are  la bază   un tratament inovator – Emicizumab. 

Beneficiile tratamentului cu Emicizumab:

  • administrare subcutanată, mai ușoară și mai puțin dureroasă decât injecțiile intravenoase frecvente;
  • frecvență redusă: o injecție la 1, 2 sau chiar 4 săptămâni, ceea ce crește complianța la tratament;
  • reducerea stresului și riscurilor medicale, inclusiv protejarea venelor fragile ale copiilor și scăderea riscului de infecții.

Copiii incluși în program vor fi monitorizați de echipa specializată din cadrul Secției hemopatii benigne a Institutului Mamei și Copilului (IMC), pentru a asigura eficiența și siguranța terapiei.

Această terapie de ultimă generație a fost aprobată de Ministerul Sănătății și este implementată la Institutul Mamei și Copilului, cu susținerea financiară a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), care a alocat 13 milioane de lei pentru anul curent.

Introducerea terapiei cu Emicizumab marchează o etapă de referință în modernizarea asistenței medicale pediatrice din Republica Moldova și reafirmă dedicarea sistemului de sănătate pentru a oferi pacienților cu boli rare șansa la o viață mai bună.

Hemofilia A este o afecțiune genetică rară și severă, caracterizată prin incapacitatea sângelui de a se coagula corespunzător, expunând pacienții la riscuri de sângerări spontane și prelungite.

În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrați și monitorizați 20 de copii care suferă de această boală. Pentru ei și familiile lor, lansarea acestui tratament reprezintă o speranță pentru o viață normală și activă.

